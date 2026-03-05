Anthropic accusa OpenAI: Le promesse al Pentagono sono bugie

In un memo interno ai dipendenti riportato da The Information, Dario Amodei, CEO di Anthropic, definisce le promesse di OpenAI delle Bugie belle e buone . Il bersaglio è Sam Altman e il modo in cui OpenAI sta presentando il proprio accordo militare con il Pentagono.

Guerra aperta tra Anthropic e OpenAI: Amodei smonta l’accordo militare di Altman

La settimana scorsa Anthropic e il Pentagono non sono riusciti a trovare un accordo. Il Dipartimento della Guerra voleva l’accesso illimitato alla tecnologia di Anthropic per qualsiasi uso lecito. Anthropic, con un contratto da 200 milioni di dollari in mano, ha però preteso due cose: niente sorveglianza domestica di massa e niente armi autonome senza supervisione umana. Il risultato: Trump ha ordinato il bando di Anthropic da tutte le agenzie federali.

OpenAI ha colto l’opportunità e ha firmato un accordo con il Pentagono. Sam Altman ha dichiarato che il contratto include protezioni contro la sorveglianza di massa e le armi autonome, gli stessi paletti per cui Anthropic è stata punita. Ed è qui che Amodei ha perso la pazienza.

Nel memo ai dipendenti, Amodei smonta la narrativa di OpenAI punto per punto. La ragione principale per cui hanno accettato e noi no è che a loro importava placare i dipendenti, e a noi importava davvero prevenire gli abusi , scrive.

Il contratto del Pentagono con OpenAI permette l’uso dei sistemi AI per tutti gli usi leciti , la stessa formula che Anthropic aveva rifiutato. OpenAI sostiene nel suo post sul blog che la sorveglianza domestica di massa è illegale, quindi non rientra negli usi leciti, e che questo è dichiarato nel contratto.

Amodei e diversi critici hanno fatto notare il problema ovvio, le leggi cambiano. Quello che è illegale oggi potrebbe diventare legale domani. Accettare la formula tutti gli usi leciti significa accettare qualsiasi uso che un futuro governo decida di rendere legale.

Secondo Amodei la gente interpreta l’accordo di OpenAI con il Dipartimento della Guerra come losco o sospetto, mentre vede Anthropic come una sorta di eroina della situazione. A suo dire, questa narrativa forse può attecchire su qualche utente di X, ma non conta. La sua vera preoccupazione è che non faccia presa sui dipendenti di OpenAI.

I numeri danno ragione ad Anthropic (per ora)

Le disinstallazioni di ChatGPT sono aumentate del 295% dopo l’annuncio dell’accordo tra OpenAI e il Pentagono. Claude è al secondo posto nell’App Store americano. Il pubblico, almeno quello che si informa e reagisce, sembra schierarsi con Anthropic.

Ma Amodei sa che la battaglia non si gioca solo nel tribunale dell’opinione pubblica. Se OpenAI riesce a convincere i propri dipendenti, e il mercato, che le protezioni nel suo contratto sono equivalenti a quelle che Anthropic chiedeva, le cose cambiano. Ecco perché il memo interno è così aggressivo, non è rivolto al pubblico, ma a chi dentro OpenAI potrebbe iniziare a chiedersi se la propria azienda ha fatto la scelta giusta.