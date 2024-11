Anthropic MCP per connettere gli assistenti AI ai dati

Anthropic ha annunciato un nuovo tool per connettere direttamente gli assistenti AI alla fonte dei dati. Il Model Context Protocol (MCP) consente a qualsiasi modello di fornire risposte migliori e più rilevanti. La startup californiana spera che possa diventare uno standard, in quanto funziona con ogni sistema AI.

I modelli di intelligenza artificiale generativa diventano sempre più complessi, ma sono limitati dal loro isolamento dai dati. Per ogni nuova fonte è necessaria una specifica implementazione personalizzata e ciò rende difficile la scalabilità dei sistemi. Questa frammentazione può essere eliminata con il Model Context Protocol sviluppato da Anthropic.

Il protocollo è uno standard aperto che consente agli sviluppatori di creare connessioni sicure e bidirezionali tra le loro fonti di dati e i tool di intelligenza artificiale (come i chatbot). Gli sviluppatori possono esporre i loro dati tramite server MCP o creare applicazioni AI (client MCP) che si collegano a questi server.

Anthropic ha aggiunto il supporto per i server MCP all’app desktop di Claude. Su GitHub sono disponibili il codice di MCP e un repository di server, tra cui quelli che permettono di accedere a Google Drive, Google Maps e Slack. Gli sviluppatori possono creare un proprio server usando Claude 3.5 Sonnet. Nel video seguente viene mostrata la connessione a GitHub:

Here's a quick demo using the Claude desktop app, where we've configured MCP:

Watch Claude connect directly to GitHub, create a new repo, and make a PR through a simple MCP integration.

Once MCP was set up in Claude desktop, building this integration took less than an hour. pic.twitter.com/xseX89Z2PD

— Alex Albert (@alexalbert__) November 25, 2024