Anthropic e Menlo Ventures: fondo per startup AI da $100 mln

L’azienda di IA generativa Anthropic e il peso massimo della Silicon Valley, Menlo Ventures, hanno deciso di unire le forze per sostenere la prossima generazione di startup nel campo dell’AI. Le due società, infatti, hanno appena annunciato il lancio del fondo Anthology da 100 milioni di dollari per investire in startup di intelligenza artificiale in fase iniziale.

Il fondo per le startup agli albori

Il fondo si rivolgerà a società pre-seed, seed e Series A che lavorano su applicazioni di AI in vari settori. L’obiettivo è quello di sostenere gli imprenditori che sviluppano qualsiasi cosa, dalle nuove infrastrutture per l’AI ai nuovi usi della tecnologia nella sanità, nell’istruzione e nella ricerca scientifica.

“Vogliamo accelerare lo sviluppo di applicazioni rivoluzionarie per l’AI“, ha dichiarato Daniela Amodei, cofondatrice e presidente di Anthropic. “Cerchiamo imprese che utilizzino l’intelligenza artificiale per aumentare le capacità umane e la produttività in campi come la sanità, i servizi legali, l’istruzione, l’energia e le infrastrutture“.

Anthology Fund di Anthropic e Menlo Ventures

L’Anthology Fund non è un semplice fondo di venture capital, ma una partnership strategica tra due leader del settore. Da una parte Anthropic, che mette sul piatto la sua avanzata tecnologia per l’intelligenza artificiale e la profonda esperienza nella ricerca. Dall’altra Menlo Ventures, con la sua comprovata capacità di creare aziende di successo e la sua consolidata esperienza nel venture capital.

Insieme, le competenze complementari delle due società creano le basi per supportare al meglio le startup in fase iniziale e massimizzarne le chance di crescita. Matt Murphy, partner di Menlo Ventures, ha sottolineato la posizione unica del fondo: “Stiamo combinando l’esperienza di Menlo nella creazione di aziende con la tecnologia e il talento di Anthropic nel campo dell’AI. Questo ci mette in una posizione privilegiata per individuare e supportare nuovi progetti imprenditoriali di alto profilo nel campo dell’intelligenza artificiale“.

Le aree chiave del fondo Anthology

L’Anthology Fund focalizzerà i suoi investimenti in startup AI su 5 ambiti strategici:

Infrastrutture per l’AI: tecnologie abilitanti come chipset, framework e tool per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale avanzati.

Applicazioni industriali: soluzioni di AI in tutti i principali settori industriali, dalla logistica alla finanza, per trasformare interi comparti.

AI per il consumatore: prodotti basati su AI destinati al grande pubblico, con un focus sull’esperienza utente.

Strumenti per la fiducia: tecnologie per migliorare affidabilità, sicurezza ed equità dei sistemi di AI.

Impatto sociale: applicazioni di AI che hanno il maggiore potenziale di generare benefici concreti per la società nel suo insieme.

Al via alle candidature da tutto il mondo

Le startup sostenute dall’Anthology Fund otterranno più di un semplice sostegno finanziario. Riceveranno l’accesso ai modelli avanzati di AI di Anthropic, compresi 25.000 dollari di crediti gratuiti, oltre al supporto di Menlo e alla vasta rete di connessioni industriali.

In un settore in rapida evoluzione come l’AI, l’Anthology Fund mira a svolgere un ruolo chiave nell’indirizzarne lo sviluppo e l’applicazione responsabile dell’intelligenza artificiale.

Il fondo è aperto a candidature di startup di tutto il mondo che lavorano nel campo dell’AI. Sebbene ci sia una preferenza per realtà con sede negli Stati Uniti, anche startup internazionali di alto profilo sono incoraggiate a presentare la propria candidatura per poter accedere a finanziamenti e competenze.