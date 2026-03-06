 Anthropic rivela quali lavori sono più a rischio per colpa dell'AI
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Anthropic rivela quali lavori sono più a rischio per colpa dell'AI

Anthropic pubblica una nuova metodologia che usa i dati reali di utilizzo di Claude per misurare quali lavori sono più esposti all'AI.
Anthropic rivela quali lavori sono più a rischio per colpa dell'AI
Business AI
Anthropic pubblica una nuova metodologia che usa i dati reali di utilizzo di Claude per misurare quali lavori sono più esposti all'AI.

Programmatori al primo posto, baristi e cuochi tra gli ultimi. Anthropic ha pubblicato una nuova metodologia per misurare l’impatto dell’intelligenza artificiale sull’occupazione, e la novità non è la classifica in sé, liste di mestieri minacciati dall’AI ne escono una al mese, ma il modo in cui è stata elaborata. Per la prima volta, un’azienda AI usa i dati reali di utilizzo del proprio prodotto, non solo le capacità teoriche dei modelli, per capire quali sono i lavori davvero esposti.

Programmatori in cima, baristi al sicuro: la mappa dei lavori a rischio AI secondo Anthropic

La maggior parte delle analisi sull’impatto dell’AI sul lavoro parte da una domanda semplice: l’AI è in grado di svolgere i compiti di questo mestiere? Se sì, il mestiere è a rischio. Ma Anthropic fa notare che c’è una differenza enorme tra quello che l’AI può fare in teoria e quello che le persone le fanno fare nella pratica.

Alcune attività teoricamente possibili possono non apparire nell’utilizzo reale a causa dei limiti del modello. Altre possono diffondersi lentamente per vincoli legali, requisiti software specifici, passaggi di verifica umana o altri ostacoli, spiega l’azienda. In altre parole: che un chatbot possa tecnicamente scrivere codice non significa che le aziende stiano effettivamente sostituendo i programmatori con i chatbot. Almeno non ancora, e non completamente.

La nuova metodologia di Anthropic incrocia due tipi di dati: la capacità teorica dell’AI di automatizzare le attività di un mestiere, e i dati reali di utilizzo provenienti da Claude e dall’API di Anthropic. Il risultato è una mappa che mostra, mestiere per mestiere, lo scarto tra esposizione teorica e esposizione reale.

La classifica: chi rischia di più, e chi di meno

Al primo posto ci sono i programmatori informatici, seguiti dagli addetti al customer care. Non sorprende, la scrittura di codice e la gestione delle richieste dei clienti sono tra gli usi più frequenti dei chatbot AI.

In fondo alla classifica, nella fascia che rappresenta il 30% dei lavoratori, ci sono i mestieri le cui attività compaiono troppo raramente nei dati di utilizzo per essere considerate a rischio. Cuochi, meccanici di motociclette, bagnini, baristi. Lavori dove le mani, il corpo e la presenza fisica contano più della capacità di elaborare testo.

Un sismografo, non una sfera di cristallo

Anthropic non pretende che la sua metodologia intercetti tutti i modi in cui l’AI potrebbe ridisegnare il mercato del lavoro. Ma spera che possa funzionare come un sistema di allerta precoce.

L’azienda paragona l’impatto dell’AI sul lavoro non a uno choc improvviso come il COVID, ma a trasformazioni graduali come quelle provocate da Internet o dal commercio con la Cina, cambiamenti profondi ma lenti, che si dispiegano nel corso degli anni, e che spesso diventano visibili solo quando è troppo tardi per prepararsi.

Che sia Anthropic a pubblicare questa analisi, un’azienda che vende la tecnologia che sta causando queste perturbazioni, aggiunge un livello di complessità. Ma se i dati sono solidi, la fonte conta meno del messaggio. L’AI sta già cambiando il mercato del lavoro, e capire come e dove, è meglio che aspettare di scoprirlo a cose fatte.

Fonte: Anthropic

Pubblicato il 6 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Claude Opus 4.6 trova 112 bug in Mozilla Firefox

Claude Opus 4.6 trova 112 bug in Mozilla Firefox
Una “svista” di Alexa avrebbe potuto causare danni alla salute di un utente

Una “svista” di Alexa avrebbe potuto causare danni alla salute di un utente
Estensioni AI rubano conversazioni da ChatGPT

Estensioni AI rubano conversazioni da ChatGPT
Claude, boom di iscrizioni anche in Italia dopo il bando USA

Claude, boom di iscrizioni anche in Italia dopo il bando USA
Claude Opus 4.6 trova 112 bug in Mozilla Firefox

Claude Opus 4.6 trova 112 bug in Mozilla Firefox
Una “svista” di Alexa avrebbe potuto causare danni alla salute di un utente

Una “svista” di Alexa avrebbe potuto causare danni alla salute di un utente
Estensioni AI rubano conversazioni da ChatGPT

Estensioni AI rubano conversazioni da ChatGPT
Claude, boom di iscrizioni anche in Italia dopo il bando USA

Claude, boom di iscrizioni anche in Italia dopo il bando USA
Tiziana Foglio
Pubblicato il
6 mar 2026
Link copiato negli appunti