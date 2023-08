Antivirus a prezzo scontato con il Back to School di Kaspersky

Scegliere un nuovo antivirus diventa più facile grazie alle offerte del Back to School di Kaspersky. Per i nuovi utenti, infatti, c’è ora la possibilità di scegliere uno dei piani annuali per l’accesso all’antivirus di Kaspersky con uno sconto fino al 56%.

La versione “base” è rappresentata dal Piano Standard che costa ora 19,99 euro per un anno. C’è poi il Piano Plus che viene proposto a 29,99 euro per un anno andando a includere anche la VPN illimitata. Per l’offerta completa c’è il Piano Premium che costa 34,99 euro per un anno.

Per accedere alle promozioni del Back to School di Kaspersky è possibile seguire il link qui di sotto.

Antivirus a prezzo sconto con il Back to School di Kaspersky

Con le offerte del Back to School è possibile accedere all’antivirus e alla VPN di Kaspersky a prezzo ridotto. I piani tra cui scegliere sono tre: Standard, Plus e Premium. Il costo, come detto in apertura, parte da 19,99 euro per un anno.

L’offerta che unisce antivirus e VPN parte, invece, da 29,99 euro con il piano Plus. Bastano, quindi, 2,5 euro al mese per una protezione completa. I prezzi si riferiscono a un singolo dispositivo ma è possibile accedere al bundle per 3 dispositivi oppure per 5 dispositivi.

Kaspersky Plus, ad esempio, costa 34,99 euro per 3 dispositivi e 39,99 euro per 5 dispositivi. I software di protezione di Kaspersky sono disponibili su Windows, macOS, Android e iOS.

Le proposte di Kaspersky includono l’accesso a servizi aggiuntivi come il Password Manager, con controllo della sicurezza delle password, il sistema di rilevamento dello stalkerware e varie altre funzioni come il firewall bidirezionale, il sistema antiphishing e la protezione dei pagamenti.

Tutte le offerte del Back to School di Kaspersky sono accessibili direttamente online, tramite il link qui di sotto. Raggiunta la pagina della promozione è possibile scegliere quale piano scegliere e per quanto dispositivi attivarlo. Non ci sono vincoli di alcun tipo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.