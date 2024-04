Pacchetti Norton in offerta: si parte da 19 euro al mese

È risaputo ormai che bisogna proteggere sé stessi e i dispositivi che si usano per navigare online. Questo perché la connessione perpetua a Internet apre la strada a tutte le minacce possibili. Una società come Norton, ad esempio, che è specializzata in soluzione di protezione, vuole aiutare gli utenti a farlo lanciando una promo speciale: pacchetti Norton in offerta partendo da 19 euro al mese. Gli sconti arrivano fino al 66% sul primo anno di abbonamento.

Pacchetti Norton in offerta per soddisfare ogni esigenza, a prezzi scontati

La proposta di Norton comprende diversi bundle, tutti pensati per soddisfare le esigenze diverse degli utenti. Gli sconti, come dicevamo, arrivano fino al 66%:

Norton AntiVirus Plus: protezione base contro virus, malware e ransomware a soli 19,99 euro (sconto del 42%).

protezione base contro virus, malware e ransomware a soli (sconto del 42%). Norton 360 Standard: protezione completa per PC, Mac e dispositivi mobili con VPN e Parental Control a 29,99 euro (sconto del 60%).

protezione completa per PC, Mac e dispositivi mobili con VPN e Parental Control a (sconto del 60%). Norton 360 Deluxe: il pacchetto più ricco, con backup cloud, Parental Control avanzato e Dark Web Monitoring a 34,99 euro (sconto del 66%).

il pacchetto più ricco, con backup cloud, Parental Control avanzato e Dark Web Monitoring a (sconto del 66%). Norton 360 Advanced: la massima protezione per te e la tua famiglia, con funzionalità esclusive come Social Media Monitoring, assistenza per il ripristino dell’identità e assistenza in caso di furto del portafoglio, a 44,99 euro (sconto del 66%).

Vediamo adesso le funzionalità incluse in ogni pacchetto:

Backup cloud: per salvare i tuoi file importanti e prevenire la perdita di dati.

per salvare i tuoi file importanti e prevenire la perdita di dati. VPN sicura: per navigare in modo anonimo e sicuro in rete.

per navigare in modo anonimo e sicuro in rete. Password manager: per gestire e proteggere password e altre credenziali.

per gestire e proteggere password e altre credenziali. Dark Web Monitoring: per essere avvisati in caso di violazione dei tuoi dati.

per essere avvisati in caso di violazione dei tuoi dati. Protezione minori: per garantire la sicurezza dei più piccoli online.

Il pacchetto Norton 360 Advanced è quello che offre il livello più alto di protezione, con funzionalità esclusive come:

Social Media Monitoring: per mantenere i tuoi profili social sicuri e monitorati.

per mantenere i tuoi profili social sicuri e monitorati. Assistenza per il ripristino dell’identità: in caso di furto o compromissione della tua identità.

in caso di furto o compromissione della tua identità. Assistenza in caso di furto del portafoglio: per guidarti nel processo di annullamento e sostituzione di carte e documenti.

Approfitta dei pacchetti Norton in offerta e scegli quello che fa al caso tuo. Clicca sul bottone qui sotto e acquista l’abbonamento!