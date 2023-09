Antivirus AVG Ultimate: prezzo BOMBA su Amazon (-56%)

La sicurezza dei nostri dispositivi è fondamentale, e con l’aumento delle minacce informatiche, non possiamo permetterci di correre rischi. È qui che entra in gioco AVG Ultimate, l’antivirus completo per PC, macOS, iOS e Android. E oggi, abbiamo una notizia ancora migliore: puoi ottenere AVG Ultimate su Amazon con uno sconto FOLLE del 56%. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 21,99 euro.

Antivirus AVG Ultimate: non perdere questa fantastica occasione

AVG Ultimate offre una protezione completa per tutti i tuoi dispositivi, che si tratti di un PC Windows, un Mac, un iPhone o un dispositivo Android. Questo antivirus di fiducia difende i tuoi dispositivi contro virus, malware e ransomware, garantendo che i tuoi dati siano sempre al sicuro. Inoltre, con AVG Ultimate, ottieni anche AVG Secure VPN e AVG TuneUp per PC e macOS, il che significa una protezione ancora più ampia e un miglioramento delle prestazioni del tuo computer.

Non solo AVG Ultimate protegge i tuoi dispositivi, ma si estende anche alla tua rete e alla tua privacy. La protezione antivirus con sicurezza WLAN integrata e un firewall incorporato rileva e blocca gli aggressori, mantenendo i tuoi file privati, come foto e video, al sicuro da intrusioni indesiderate. Inoltre, AVG Ultimate difende le tue password impedendo loro di essere lette e costringe le applicazioni a chiedere autorizzazione prima di accedere alla tua webcam, proteggendo così la tua privacy al massimo.

Con AVG Ultimate, puoi navigare in sicurezza senza preoccuparti di fastidiosi spam o phishing fraudolenti. Blocca le e-mail indesiderate e pericolose e affidati a Web Protection per scansionare i file alla ricerca di malware nascosti prima di scaricarli. Queste funzionalità ti tengono al sicuro mentre navighi su Internet, garantendo che tu e i tuoi dati rimaniate protetti.

AVG Ultimate è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC Windows, Mac, iOS e Android. Inoltre, con una sola licenza attiva, puoi proteggere fino a 10 diversi dispositivi, garantendo una copertura completa per tutti i tuoi dispositivi senza costi aggiuntivi.

Non aspettare oltre per garantire la sicurezza dei tuoi dispositivi e della tua privacy. Approfitta dell’offerta incredibile su Amazon e ottieni AVG Ultimate con uno sconto assurdo del 56% oggi stesso. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo stracciato di soli 21,99 euro. Non perdere altro tempo, questa offerta non durerà per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.