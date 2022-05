Antivirus Avira al 40% di sconto per un periodo limitato

Avira è indubbiamente una delle aziende sviluppatrici di software antivirus più popolari al mondo. Tra i suoi maggiori punti di forza non possiamo ovviamente che riportare il rapporto qualità prezzo incluso su tutti i suoi prodotti, molto spesso proposti a prezzi ancora più bassi, grazie a sconti molto interessanti per periodi di tempo molto limitati. Oggi vogliamo proprio riportare una di queste ottime occasioni e, in particolare, dello sconto del 40% sui pacchetti Avira Internet Security e Avira Prime. Entrambi potranno ovviamente essere richiesti tramite abbonamento annuale, ma le loro caratteristiche varieranno in base al piano scelto. Vediamo subito di cosa si tratta.

Antivirus Avira Internet Security e Avira Prime in sconto del 40% sul piano annuale

Ogni software antivirus viene ormai proposto con la formula di abbonamento annuale, così da consentire a chiunque di rinnovare o meno l’offerta di protezione per il proprio computer. Noi, ovviamente, consigliamo di dotarsi sempre di programmi di questo tipo, e soprattutto di approfittare di promozioni a tempo limitato come quella del 40% sui pacchetti Avira Internet Security e Avira Prime che vedremo in questo articolo.

In particolare, il primo dei due prodotti potrà essere acquistato a soli 26,95 euro (44,95 euro senza sconto) e potrà essere utilizzato per un intero anno. Ovviamente, allo scadere dei 12 mesi, questo potrà anche essere rinnovato per l’anno seguente, ma al prezzo originale di 44,95 euro. Tra le sue funzioni più importanti riportiamo: il blocco delle minacce in tempo reale, riparazione dei file, il software Clean your PC/Mac and free up space in formato Essentials, il servizio clienti avanzato, la generazione e archiviazione automatica delle password in sicurezza, la protezione degli account online e la rimozione dei trackers quando si naviga online.

Il pacchetto Avira Prime invece, il vero top di gamma, potrà essere acquistato a soli 55,95 euro per il primo anno, con possibilità di rinnovo al prezzo di listino di 99,95 euro l’anno. Questo potrà essere utilizzato su un massimo di 5 dispositivi in contemporanea e ovviamente potrà contare su tutti i servizi offerti dal piano precedente. In aggiunta, troviamo anche: il software Clean your PC/Mac and free up space in formato Advanced, il servizio clienti VIP, l’anonimizzazione della navigazione, la possibilità di installare app premium per dispositivi mobili e alcune opzioni di ottimizzazione per il gaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.