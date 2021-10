Il noto antivirus BullGuard è disponibile attualmente con due promozioni molto interessanti che andiamo a segnalare per la le funzionalità aggiuntive oltre a quella di protezione. Il software permette non solo di essere protetti in locale o in rete a seconda della versione, ma allo stesso tempo permette anche di ottimizzare il proprio sistema in diversi frangenti.

Si tratta di un software riconosciuto da diverse testate, raccomandato da: Forbes, BBC, PCWorld e ante altre e ha ricevuto recentemente una certificazione Top Product da AV-Test, nota testata che si occupa di review proprio di software antivirus.

BullGuard Premium Protection – 60% di sconto

Lo sconto maggiore è sulla suite Premium Protection, che copre fino a 10 dispositivi ed è ottima per il telelavoro. Un piano dedicato sia all'utenza privata che quella business, magari di chi ha più computer all'interno della propria azienda e ad un prezzo irrisorio può proteggere diversi computer aziendali.

Non ci si ferma solo alla protezione antivirus però, dato che i software BullGuard dispongono di apprendimento dinamico che tiene traccia di tutti i cambiamenti che avvengono sul sistema, bloccando in tempo reale i potenziali cambiamenti insoliti e apprende man mano che viene utilizzato.

L'ottimizzazione poi passa anche per quello che riguarda le prestazioni, con la funzionalità di Game Booster, migliorando la resa in gioco anche quando si tratta di produrre contenuti, tornando appunto al contesto lavorativo.

BullGuard Internet Security – 40% di sconto

Chi cerca un pacchetto più ristretto può dare un'occhiata all'offerta di Internet Security, che propone sempre un'ottima soluzione per chi fa telelavoro e permette di ottenere le licenze per tre diversi dispositivi, sempre con la migliore protezione.

Inclusa anche qui la possibilità di far apprendere dinamicamente il software man mano che viene utilizzato e la funzionalità di Game Booster in grado di ottimizzare le prestazioni del sistema.

Ad entrambi poi viene associato un browser sicuro che blocca automaticamente eventuali minacce che possono arrivare dal web.