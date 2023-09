Antivirus e VPN a prezzo ridotto con Norton 360 Premium

L’acquisto di Norton 360 Premium rappresenta la soluzione ideale per la protezione dei propri dispositivi e la gestione sicura dei dati.

Nel pacchetto è presente l’antivirus, la VPN, il password manager, uno spazio cloud per il backup dei dati e tanto altro.

Il servizio offerto da Norton garantisce una protezione multi-livello, concepita per assicurare sicurezza e flessibilità d’uso.

Mediante l’attivazione di un unico abbonamento, è possibile accedere a numerosi servizi di protezione al prezzo di 39,99 euro per un anno, con uno sconto del 63%.

Inoltre, con un solo abbonamento, è possibile proteggere fino a 10 dispositivi, tra cui PC, Mac, smartphone e tablet Android, iPhone e iPad. Per usufruire della promozione, che non presenta vincoli al termine dell’anno a prezzo scontato, è sufficiente seguire il link di seguito indicato.

Antivirus e VPN insieme: ecco l’offerta scontata di Norton 360 Premium

Attraverso l’abbonamento proposto da Norton, è possibile accedere a una vasta gamma di servizi di sicurezza informatica.

Tra questi, si annovera un antivirus altamente performante, in grado di garantire una protezione in tempo reale contro qualsiasi tipo di minaccia informatica, rivelando e bloccando immediatamente il software malevolo.

Inoltre, il sistema Smart Firewall per PC e Firewall per Mac blocca il traffico non autorizzato, garantendo un ulteriore livello di sicurezza.

La Secure VPN, un servizio VPN altamente affidabile, consente di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese.

Il Password Manager, invece, permette una gestione sicura delle credenziali dei propri account e di pagamento.

Inoltre, l’abbonamento offre 75 GB in cloud per il backup sicuro dei propri dati, oltre ad altri servizi aggiuntivi come SafeCam per PC.

L’intero pacchetto di software e servizi di sicurezza offerto da Norton è accessibile mediante una singola spesa di 39,99 euro annui, con uno sconto del 63% rispetto al prezzo standard.

Inoltre, la versione Premium di Norton 360 consente l’utilizzo dei software di sicurezza su 10 dispositivi, tra cui PC, Mac, Android, iPhone e iPad.

L’attivazione di Norton 360 Premium richiede soltanto pochi clic e la promozione è accessibile esclusivamente attraverso il sito ufficiale di Norton.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.