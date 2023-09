Avira Prime è il pacchetto “all in one” pensato per massimizzare la sicurezza dei propri dati e dei propri dispositivi. Scegliendo il servizio di Avira è possibile attivare un unico abbonamento sia l’antivirus che la VPN illimitata oltre a diversi altri servizi e strumenti di sicurezza dell’azienda.

Il bundle ha un costo di 4 euro al mese, per una spesa complessiva di 48 euro con l’abbonamento annuale. Si tratta di un risparmio del 43% rispetto al prezzo standard del servizio oltre che di una delle proposte più convenienti, in assoluto, per gli utenti alla ricerca di un antivirus completo e di una VPN in grado di proteggere la connessione Internet.

Per attivare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di Avira.

Antivirus e VPN insieme con Avira: bastano 4 euro al mese

La proposta di Avira è la soluzione giusta per accedere a un abbonamento completo e ricco di vantaggi, ideale per proteggere sia i propri dispositivi che i propri dati. Antivirus e VPN sono due servizi essenziali per poter beneficiare di una protezione completa e senza limitazioni nell’utilizzo di una connessione Internet.

Con Avira Prime, inoltre, c’è anche tanta convenienza e non solo sicurezza. Il bundle con antivirus e VPN, infatti, è disponibile con un costo ridotto del 43% e una spesa equivalente di appena 4 euro al mese, invece che 7 euro al mese.

Grazie alla promozione in corso, quindi, antivirus e VPN di Avira sono accessibili con un prezzo ridotto a 48 euro per un anno. La spesa non è per un solo dispositivo: i servizi proposti da Avira sono attivabili su 5 dispositivi, tra computer, smartphone e tablet. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto e riscattare l’offerta, beneficiando di uno sconto del 43%.

