Antivirus e VPN, meglio sceglierli insieme: la maxi offerta di Norton

Perché sottoscrivere due piani di abbonamento diversi, il primo per l’antivirus e il secondo per il servizio VPN, quando c’è la possibilità di usufruire di entrambi in un unico pacchetto? Domanda retorica la nostra, di fronte alla promozione ancora valida di Norton 360 Deluxe, il piano che offre una protezione online completa al prezzo di 29,99 euro anziché 99,99 euro per il primo anno, grazie al maxi sconto del 70% sul prezzo di listino.

Norton 360 Deluxe: il prezzo precipita a 29,99 euro per il primo anno

La versione Deluxe del piano Norton 360, al prezzo promozionale di 29,99 euro, rimane la soluzione migliore se sei alla ricerca di un unico pacchetto in grado di offrirti una sicurezza granitica rispetto a qualsiasi tipo di minaccia informatica esistente. Innanzitutto ti metti al riparo da virus e malware di ogni tipo, grazie alla protezione attiva 24 ore su 24, in tempo reale, dell’ottimo antivirus proposto da Norton.

C’è poi il servizio ribattezzato Secure VPN, che non solo ti garantisce la navigazione online in completo anonimato, assicurandoti la totale assenza di tracciamento delle tue attività in Internet, ma anche la difesa dei tuoi dati finanziari più importanti, come credenziali di accesso ai portali di home banking o i codici sensibili riferiti alle tue carte di pagamento, siano esse carte di credito, debito o prepagate.

Con il profilo Deluxe ottieni inoltre un valido strumento come il password manager, per mezzo del quale la gestione delle password diventa notevolmente più semplici. Aggiungici infine il monitoraggio continuo del dark web, con avvisi puntuali ogni volta che i tuoi dati dovessero venire trovati e consigli mirati su come comportarti.

Attiva ora Norton 360 Deluxe approfittando del maxi sconto del 70%, così da risparmiare la bellezza di 70 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.