Antivirus e VPN senza limiti a meno di 3 euro al mese scegliendo Norton 360

Con Norton è possibile accedere a un bundle esclusivo che include l’antivirus, con sistema di rilevamento e blocco in tempo reale delle minacce informatiche, e la VPN, per una connessione sicura, protetta e senza tracciamento. Il bundle in questione si chiama Norton 360 ed è disponibile in diverse versioni. La più interessante è la Deluxe che consente l’utilizzo dei software su 5 dispositivi tra PC, Mac, smartphone e tablet.

In questo momento, Norton 360 Deluxe è disponibile al prezzo scontato di 34,99 euro per un anno, con il 66% di sconto rispetto al prezzo standard. In questo modo, quindi, è possibile attivare antivirus e VPN per 5 dispositivi con una spesa inferiore ai 3 euro al mese. Con 10 euro in più, inoltre, si può passare alla versione Premium che estende la protezione a 10 dispositivi. Per accedere all’offerta è sufficiente cliccare sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Norton.

Antivirus e VPN con Norton: -66% con l’offerta in corso

Norton 360 è una delle soluzioni più interessanti per il settore della sicurezza informatica garantendo l’accesso all’antivirus, alla VPN e a diversi servizi aggiuntivi per una connessione sicura. Ci sono anche 50 GB in cloud per il backup sicuro e protetto dei propri dati. Per gli utenti, quindi, c’è la possibilità di affidarsi a Norton per proteggere i propri dispositivi e accedere in sicurezza e senza tracciamento a Internet, grazie alla VPN che consente anche di geolocalizzare il proprio indirizzo IP in un altro Paese.

Con il piano Deluxe bastano meno di 3 euro al mese per una connessione sicura. Il servizio, infatti, è scontato del 66% ed è ora attivabile con un prezzo scontato di 34,99 euro invece di 104,99 euro per un anno, senza alcun obbligo di rinnovo e con possibilità di utilizzare i software di sicurezza su un totale di 5 dispositivi. Tutti i dettagli sulla promozione in corso sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.