Antivirus e VPN senza limiti con Kaspersky Premium (+ codice sconto in pagina)

Un antivirus, per quanto performante sia, è oggi insufficiente per proteggere a 360 gradi le persone che vivono connesse 24 ore su 24. Se si vuole avere una protezione completa, che includa dunque anche la propria privacy, occorre anche una VPN, il servizio di rete virtuale privata che impedisce a chiunque di conoscere l’attività web di questo o quell’altro utente.

Tra le migliori suite all-in-one nel campo della sicurezza informatica segnaliamo Kaspersky Premium, prodotto di punta delle nuove soluzioni presentate da Kaspersky, azienda leader del settore. Oggi il piano di dodici mesi è in sconto del 60%, con il prezzo fissato a 34,99 euro. In più è possibile beneficiare di un extra sconto a carrello del 10%: per ottenerlo basta andare su questa pagina di Kaspersky e applicare il codice sconto PLUS10.

Antivirus e VPN illimitati con Kaspersky Premium a meno di 3 euro al mese

Kaspersky Premium restituisce una sicurezza totale per tutte le esigenze di una famiglia, grazie a una protezione avanzata dalle minacce informatiche e un monitoraggio costante di eventuali fughe di dati. All’ottimo antivirus si aggiunge un’altrettanto eccellente VPN illimitata, in grado di offrire una privacy completa per ciascun membro della famiglia.

L’account Premium consente inoltre di beneficiare di funzionalità extra per la protezione dell’identità, tra cui il rilevamento di un accesso da remoto, l’archivio in luogo sicuro dei documenti d’identità più importanti come la carta di identità o la patente, in aggiunta al controllo in tempo reale di un eventuale furto di identità.

Cogli al volo l’occasione di attivare il piano Kaspersky Premium a soli 34,99 euro per il primo anno, ricordando che puoi sempre usare il codice sconto PLUS10 per beneficiare di un extra sconto a carrello del 10%, che significa poter risparmiare ulteriori 3,49 euro.