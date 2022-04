Antivirus Fake che distribuiscono malware: allarme in Italia

Si chiamano Atom clean booster, Super cleaner, Alpha antivirus, Powerful cleaner e Center security. Nonostante i nomi rassicuranti, queste app sono solo apparentemente app antivirus, ma in realtà diffondono malware molto pericolosi.

La scoperta, effettuata dalla società specializzata in sicurezza digitale Check Point Search, ha individuato le suddette applicazioni su Google Play Store, stimando in circa un migliaio le vittime nel nostro paese.

A quanto pare, i pirati informatici hanno utilizzato un sistema di geo-localizzazione per ignorare gli utenti provenienti da paesi come Cina, India, Romania, Russia, Ucraina o Bielorussia. La lingua utilizzata dagli stessi, sembra essere il russo.

Ciò potrebbe far pensare a una connessione tra questi malware e l’attuale conflitto tra Russia e Ucraina. L’allarme evidenzia ancora una volta quanto sia importante utilizzare degli antivirus di alto livello sui propri dispositivi elettronici.

Gli antivirus fasulli diffondono Sharkbot, un malware molto pericoloso

Il malware Sharkbot può causare danni consistenti alle vittime. Questo strumento malevolo infatti è stato studiato appositamente per rubare credenziali bancarie alle vittime.

Il tutto avviene attraverso notifiche push, nelle quali viene richiesto all’utente di inserire i dati legati alla propria banca. Una volta raccolti questi dati sensibili, l’app invia le informazioni agli hacker che hanno poi la possibilità di accedere ai conti correnti delle ignare vittime.

Se la prudenza può costituire un vantaggio strategico, un buon antivirus (questa volta vero) può offrire ancora maggiori garanzie. In tal senso, Norton 360 Deluxe rappresenta uno dei migliori prodotti del settore.

Questo strumento garantisce numerose soluzioni per la sicurezza come un firewall, un’utility per la protezione dei minori, un password manager e un sistema per monitorare il Dark Web.

Con un singolo account è inoltre possibile proteggere fino a 5 dispositivi, siano essi computer Windows, Mac, smartphone Android o iPhone. Anche sotto il punto di vista del prezzo, Norton 360 Deluxe si conferma più che concorrenziale.

Grazie al recente sconto del 63% sulla sottoscrizione annuale infatti, è possibile ottenere tutti i suddetti strumenti di protezione per appena 34,99 euro.