Antivirus Kaspersky: piano Premium in offerta speciale con sconto fino al 63%

Kaspersky Premium è il piano di sicurezza più avanzato proposto dalla nota azienda informatica. Oltre a bloccare malware, virus e app spia, è in grado di offrire all’utente un controllo totale dei propri dati, grazie a una VPN veloce e affidabile un robusto Password Manager e altre funzionalità importanti.

Oggi in qualità di lettore di Punto Informatico puoi risparmiare il 63% per il primo anno, pagando 28,99 euro anziché 79,99 euro, con la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Kaspersky Premium in offerta speciale a 28,99 euro per il primo anno

Il piano Premium di Kaspersky è più di un normale antivirus, in virtù delle sue molteplici funzionalità. In aggiunta alla protezione multivello in tempo reale, progettata dagli esperti di Kaspersky per prevenire e neutralizzare qualsiasi tipo di malware, il piano di sicurezza avanzato è dotato anche di un’utile funzione anti-phishing, che ti protegge dai siti web falsi che vogliono ottenere i tuoi dati personali con l’inganno.

Non solo, perché disponi anche di un firewall che funge da prevenzione contro gli attacchi di rete, prevenendo in questo modo l’accesso non autorizzato al computer. C’è poi il rilevamento stalkerware, ossia di eventuali app spia installate a tua insaputa sul PC per tracciare la tua attività sul web.

Infine, insieme alla VPN e al Password Manager, ottieni anche una protezione completa dei pagamenti online impedendo agli hacker di accedere ai tuoi pagamenti e vieni avvertito in caso di compromissione dei tuoi dati personali grazie al monitoraggio di Internet e del Dark Web.

Approfitta dell’offerta speciale dedicati ai lettori di Punto Informatico per risparmiare il 63% per i primi 12 mesi sul piano Kaspersky Premium. In più hai in regalo anche Kaspersky Safe Kids, software di parental control pensato per proteggere i più piccoli del valore di 27,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.