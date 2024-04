Antivirus Malwarebytes Premium: fino al 25% di sconto sul piano di due anni

Se sei sensibile a una tematica importante come la sicurezza informatica, ti segnaliamo che l’ottimo antivirus Malwarebytes è in sconto del 25%. L’offerta fa riferimento al piano biennale Premium, disponibile a 67,48 dollari per i primi 24 mesi anziché 89,98 dollari.

Il nuovo Malwarebytes per Windows è più intelligente, veloce e leggero rispetto a tutte le altre precedenti versioni. In più è disponibile anche su Mac, browser Chrome, Android e iOS.

Malwarebytes Premium è in offerta a soli 67 dollari per i primi due anni

Presente anche in versione gratuita, l’account Premium di Malwarebytes va ad aggiungere numerose funzionalità extra per la sicurezza degli utenti più esigenti. Oltre infatti a trovare e rimuovere malware e altre minacce informatiche, è in grado di bloccare in tempo reale i malware prima che possano rappresentare un pericolo per i propri dispositivi.

Malwarebytes Premium è inoltre un’importante arma contro i nuovi exploit, attacchi informatici illegali che sfruttano le vulnerabilità presenti in componenti hardware, reti o applicazioni. Fornisce poi un’adeguata protezione contro gli attacchi ransomware, al fine di prevenire eventuali furti di dati sensibili.

Oltre a tutto questo, impedisce l’accesso a e da siti web ritenuti dannosi per la propria sicurezza online. Si tratta dunque di una soluzione di gran lunga superiore rispetto non solo alla versione gratuita di Malwarebytes, ma anche degli altri antivirus oggi disponibili sul mercato.

L’offerta sul piano di due anni di Malwarebytes Premium è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Malwarebytes. Ti confermiamo che la promozione sul piano biennale a pagamento non durerà ancora a lungo.