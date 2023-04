Antivirus McAfee sui device Samsung per altri 9 anni

McAfee ha annunciato l’estensione della partnership con Samsung per garantire la protezione contro i malware su smartphone, tablet e PC. Gli antivirus della software house californiana verranno preinstallati sui dispositivi del produttore coreano per i prossimi 9 anni. Dall’inizio del mese può essere sottoscritto l’abbonamento ai nuovi piani McAfee+ Premium e Advanced.

Antivirus McAfee sui device Samsung

Da alcuni anni, sui dispositivi Samsung è preinstallato l’antivirus di McAfee. Nel 2018, in occasione del lancio dei Galaxy S9 era stata estesa la collaborazione tra le due aziende. La funzionalità è integrata in One UI, la versione personalizzata di Android usata da Samsung. La soluzione di sicurezza opera in background durante la navigazione online e l’uso delle app, insieme alla piattaforma Knox.

La protezione è ovviamente disponibile sugli smartphone della serie Galaxy S23 e sui tablet della serie Galaxy Book3. La software house californiana sottolinea che gli esperti dei McAfee Labs scoprono 537 nuovi malware al minuto, mentre gli antivirus bloccano 22.250 malware al minuto. McAfee ha oltre 108 milioni di utenti nel mondo e protegge oltre 600 milioni di dispositivi.

Gagan Singh, Chief Operating Officer di McAfee, ha dichiarato:

I clienti di Samsung meritano di divertirsi ed essere produttivi online senza preoccuparsi delle minacce alla sicurezza. Che si tratti di acquisti, operazioni bancarie o socializzazione, possono fare affidamento sulla nostra affidabile protezione online che forniamo a Samsung da quasi 10 anni. Siamo orgogliosi di collaborare con Samsung e aiutare i consumatori a godersi Internet in modo sicuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.