Antivirus per il gaming: perché dovresti averne uno

Generalmente si pensa che l’installazione di un antivirus possa compromettere le prestazioni del PC per il gaming. In realtà, basta dotarsi di un ottimo software che non comprometta le prestazioni permettendoti di giocare senza interruzioni e che soprattutto sia in grado di proteggere i tuoi account da gaming.

Panda Dome Complete è un antivirus premium pensato per giocare in tutta sicurezza, senza interferenza, tanto che non ti accorgerai nemmeno della sua presenza. Puoi approfittare dell’offerta esclusiva che ti permette di abbonarti con il 50% di sconto e ricevere subito tutti i vantaggi.

Panda Dome Complete: perché è l’antivirus perfetto per il gaming

Scegliere Panda Dome Complete ti permette prima di tutto di accedere ad una serie di interessanti funzionalità:

Protezione in tempo reale contro tutti i tipi di malware

Strato di protezione extra da ransomware e attacchi informatici

Modalità multimediale e da gioco per non avere interruzioni mentre giochi online

CleanUp per migliorare velocità e prestazioni del tuo PC

Acquisti e banking online sicuri

Firewall per dispositivi Windows

Password Manager per la gestione e protezione di tutte le tue password

Una VPN gratuita per l’accesso internet protetto e privato fino a 150MB al giorno

Utilizzare un antivirus che guardi anche al gaming significa assicurarsi l’uso di una tecnologia avanzata multilivello che permetta di bloccare le minacce informatiche e gli attacchi indirizzati ai tuoi dispositivi: il tutto senza intaccare le prestazioni di sistema. L’analisi in tempo reale e la gestione delle password ti permette soprattutto di mantenere al sicuro i dati degli account da gaming.

Se sei un videogiocatore e sei in cerca di un antivirus che non disturbi le tue partite online allora Panda Dome Complete è la scelta migliore. Specialmente se approfitti di questo incredibile sconto che ti permette di abbonarti risparmiando il 50% sul prezzo di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.