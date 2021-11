Antivirus per pc: le migliori offerte per il black friday imperdibili!

Il black friday coinvolge ormai i più disparati settori e, anche se nasce per uno specifico giorno, è ormai uso comune prolungarlo ad una intera settimana. Ciò vale anche per gli antivirus, dove non mancano ottime proposte per il black friday. Abbiamo quindi pensato di raccogliere le migliori offerte di antivirus per il black friday da non perdere.

Offerta antivirus Norton Black friday

Non possiamo non partire da Norton antivirus, tra i più noti ed efficaci in circolazione.

Norton propone l’offerta per il Black Friday con un incredibile sconto del 68%. Ecco alcuni dei vantaggi:

Protegge dispositivi Windows, macOS, Android e iOS

Funzionalità extra come una virtual private network (VPN), un gestore di password e parental control

Offre una generosa garanzia soddisfatti o rimborsati di 60 giorni per provare il prodotto senza rischi

Offerta antivirus Kasperspy Black Friday

Kaspersky offre invece un maxi sconto fino al 70%! Parliamo di un antivirus che offre un buon motore anti-malware, nonché un browser sicuro e una tastiera virtuale che rendono sicuri il banking e lo shopping online.

Ecco alcune delle caratteristiche principali:

Buone protezioni per la privacy

Parental control con tracciatore di posizione e ricerca sicura su YouTube

Garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni su tutti gli acquisti

Offerta Blackfriday per antivirus Panda

Panda offre invece uno sconto del 60%! Molto adatto per chi ha poca pratica. Ecco, tra le altre, cosa offre:

Fantastici extra, come il Rescue Kit per ripulire un PC gravemente infettato

Copertura per un numero variabile di dispositivi: 1, 3, 5, 10 o illimitati

Più piani di pagamento e garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni

Offerta antivirus McAfee per il Black Friday

McAfee è senza dubbio uno dei marchi più noti, anche grazie al suo pittoresco fondatore, scomparso di recente. Ma, soprattutto, per la sicurezza che infonde in chi lo installa sui propri dispositivi. Orbene, in occasione del black friday offre uno sconto del 60%! E perfino per un Piano biennale. Ecco alcune delle principali offerte: