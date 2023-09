Antivirus Sophos a prezzo TOP: approfitta ora

Più tempo passa e sempre più minacce informatiche diventano sofisticate. Se pensi che il tuo antivirus non ti protegga abbastanza, è ora di cambiare.

Devi solo installare un antivirus efficace e affidabile con la tecnologia più recente. Sophos Antivirus per Windows è l’esempio lampante, che offre una protezione di livello aziendale che garantisce una sicurezza ottimale per i tuoi PC.

Sophos è diverso dagli altri antivirus per le sue caratteristiche uniche e per il prezzo TOP attuale. Infatti, per il primo anno di abbonamento, pagherai 37,46 euro anziché 49,95 euro grazie allo sconto del 25%.

Puoi anche optare per l’abbonamento biennale o triennale, sempre scontati del 25%, e che ti costano rispettivamente 67,46 euro e 86,21 euro.

Scegli la durata dell’abbonamento e acquista Sophos

Sophos Antivirus: prezzo TOP sì, ma anche tanto altro

Sophos Home per Windows è dotato di una tecnologia anti-ransomware avanzata che garantisce la protezione delle tue informazioni personali e previene qualsiasi tentativo di crittografare i tuoi dati da parte di processi sconosciuti.

Sostituendo il tuo attuale antivirus con Sophos, potrai beneficiare di molteplici vantaggi. In primo luogo, una scansione malware completa che rimuove efficacemente i malware dal tuo sistema operativo. Inoltre, potrai usufruire di un sistema di rilevamento delle minacce basato sull’intelligenza artificiale, che ti proteggerà da malware, virus, worm, bot, trojan e altre minacce.

In aggiunta, c’è la protezione contro i ransomware, che rappresentano una minaccia per i file dell’utente, nonché una protezione della privacy online e della rete, attraverso il blocco di siti web dannosi o compromessi.

La protezione antivirus è in tempo reale e, in caso di infiltrazione nel sistema, i virus vengono individuati, isolati ed eliminati.

Inoltre, è presente una funzione di controllo genitoriale e un supporto Premium disponibile tramite email e chat dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20.

Acquista oggi stesso Sophos Home, perché la promo a prezzo TOP è a tempo limitato. Clicca sul link qui sotto, scegli la tipologia di abbonamento e segui la procedura di pagamento.

Scegli la durata dell’abbonamento e acquista Sophos

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.