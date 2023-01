Antivirus, VPN e gestione Password? McAfee in offerta e risparmi 70 euro

McAfee Total Protection è una delle soluzioni di protezione e sicurezza informatica più complete che puoi trovare in rete. Adesso puoi avere l’intero pacchetto che include antivirus premium, navigazione web sicura e gestione password con VPN con uno sconto incredibile di 70 euro.

Il prezzo, in offerta esclusiva per te, è attivo sul pacchetto Family che ti permette di proteggere fino a 10 dispositivi tra PC, Mac, smartphone e tablet iOS e Android. Pagherai 49,95 euro invece di 119,95.

McAfee Total Protection: come avere tutto quello che ti serve in un solo posto

McAfee Total Protection nasce per soddisfare l’esigenza di chi ha bisogno non solo di una validissima protezione antivirus, ma anche di funzionalità pensate per la tutela della privacy e la protezione dell’identità.

Grazie a questo pacchetto, quindi, non solo ti difendi dagli attacchi dei virus, malware, ransomware e spyware più recenti, ma hai anche modo di sfruttare una VPN sicura per navigare in anonimato in rete e una serie di funzionalità aggiuntive come l’ottimizzazione delle prestazioni del dispositivo e la protezione delle rete WiFi domestica.

Altrettanto importante è la presenza di un gestore password in cui conservare in modo sicuro e inaccessibile tutte le tue parole chiave e credenziali online, incluse informazioni sulle carte di credito e molto altro ancora.

Con McAfee Shreedder, del resto, puoi eliminare completamente i tuoi file confidenziali presenti in rete in modo che non ne rimanga traccia. Infine, tra le altre cose, hai l’opportunità di sfruttare l’archiviazione crittografata per tutti i tuoi file.

McAfee Total Protection è il servizio completo che include tutta una serie di funzionalità che solitamente dovresti pagare a parte. Invece puoi avere tutto ad un prezzo unico, scontato di ben 70 euro, e proteggere fino a 10 dispositivi diversi.

