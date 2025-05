Antivirus, VPN e molto altro con il 60% di sconto: ecco la promo di AVG

Per proteggere i propri dispositivi durante la connessione a Internet è possibile scegliere AVG, vero e proprio punto di riferimento del settore della sicurezza informatica. In questo momento, affidarsi ai prodotti di AVG è ancora più vantaggioso, grazie a uno sconto del 60% sul piano annuale.

Le opzioni sono due. La prima è AVG Internet Security e include la protezione contro virus, malware, ransomware e anche contro i tentativi di phishing. Il costo è di 37,60 euro per un anno di utilizzo (quindi, 3,13 euro al mese di spesa effettiva).

La seconda opzione si chiama AVG Ultimate e va ad arricchire Internet Secuirty con l’aggiunta del servizio AVG Secure VPN, che mette a disposizione degli utenti una VPN illimitata, e di altri tool di sicurezza. Il costo è di 51,99 euro per un anno (con una spesa effettiva di 4,33 euro al mese).

Le offerte sono disponibili tramite il sito ufficiale di AVG. I prezzi sono IVA inclusa e ci sono sempre 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia “soddisfatti o rimborsati“. I dettagli completi sono disponibili tramite il box qui di sotto.

Sicurezza al top con AVG

Lo sconto del 60% sul piano annuale rappresenta la soluzione giusta per mettere al sicuro i propri dispositivi. Come sottolineato in apertura, le opzioni disponibili sono due:

AVG Internet Security con un costo di 37,60 euro per un anno ; il servizio include la protezione contro virus, malware e ransomware, il sistema per identificare e bloccare i tentativi di phishing e i siti web contraffati

con un costo di ; il servizio include la protezione contro virus, malware e ransomware, il sistema per identificare e bloccare i tentativi di phishing e i siti web contraffati AVG Ultimate che costa 51,99 euro per un anno e aggiunge la AVG Secure VPN oltre al sistema anti-monitoraggio AVG AntiTrack e al tool AVG TuneUp per ottimizzare le prestazioni

I due servizi permettono l’utilizzo di tutti i tool di sicurezza forniti da AVG su 10 dispositivi tra computer Windows, Mac, smartphone e tablet Android, iPhone e iPad. Per accedere alle promozioni basta seguire il link qui di sotto.