Antivirus + VPN senza limiti a meno di 3€ al mese per 1 anno

Ottenere una soluzione in grado di unire un antivirus e una VPN senza limiti non è semplice, senza contare il costo a volte proibitivo. L’ultima offerta di Norton sul piano Norton 360 Deluxe cambia però le carte sul tavolo. Merito del 66% di sconto sul prezzo di vendita consigliato, con un crollo a 34,99€ invece di 104,99€ per il primo anno. Ecco il link all’offerta.

Il profilo Deluxe di Norton 360 è uno dei migliori software per la sicurezza e la privacy online. Da una parte offre un potente sistema antivirus attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, e dall’altra una VPN premium illimitata. Tutto questo a un prezzo ultra-concorrenziale (meno di 3€ al mese).

Antivirus + VPN senza limiti con Norton 360 Deluxe

Uno dei principali punti di forza della soluzione Norton 360 è la protezione dalle minacce informatiche in tempo reale, grazie alla quale si ottiene una sicurezza totale del proprio dispositivo in uso. La protezione non è relativa soltanto ai virus già noti, ma anche alle minacce emergenti, in modo da salvaguardare sia le proprie informazioni riservate che quelle finanziarie.

A questo si aggiunge una navigazione in completo anonimato grazie all’utilizzo di una VPN sicura, veloce e illimitata. A rendere così speciale questo tipo di connessione privata virtuale è l’utilizzo di una crittografia avanzata per mantenere i propri dati come estremi dei conti bancari e password al sicuro.

Inclusi nel piano annuale anche un’efficace protezione minori, un robusto password manager, il monitoraggio del Dark Web e il backup del PC nel cloud.

Norton 360 Deluxe è in offerta a 34,99€ sul sito ufficiale, con un risparmio pari a 70€ rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

