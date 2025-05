Anycubic Kobra S1 Combo: la stampante 3D multicolore al minimo

Qualità, velocità e creatività multicolore si fondono in Anycubic Kobra S1 Combo, la stampante 3D progettata per consentire di dare libero sfogo alla creatività, anche a casa. In questo momento è in offerta su Amazon al suo minimo storico. È tutto merito dell’offerta a tempo che taglia la spesa di molto rispetto al miglior prezzo recente.

Stampa 3D a più colori con Anycubic Kobra S1 Combo

Grazie al modulo ACE Pro incluso permette di creare oggetti in quattro colori (è possibile aggiungere un altro per arrivare a otto), supportando un’ampia gamma di filamenti come PLA, PETG, TPU, ASA e ABS. Il risultato finale è nitido e preciso nei minimi dettagli. Integra una struttura CoreXY con azionamento a doppio motore, il volume di stampa arriva a 250x250x250 mm e la velocità fino di 600 mm/s, assicurando prestazioni elevate. A questo si aggiungono il display touchscreen da 4,3 pollici che semplifica il controllo e, in caso di errore o interruzione, è possibile riprendere il processo esattamente dallo stesso punto, riducendo scarti e perdite di tempo.

Come scritto in apertura, quella su Anycubic Kobra S1 Combo è un’offerta a tempo, dunque potrebbe scadere o risultare sold out da un momento all’altro. C’è la spedizione gratuita con la consegna prevista entro pochi giorni: approfittane subito.

Non lasciarti sfuggire il forte sconto e acquista la stampante 3D multicolore al prezzo finale di 599 euro, il minimo storico da quando è in vendita. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa sostenuta avrai a disposizione 30 giorni dal ricevimento.