Anycubic Photon Mono M5s: MEGA sconto del 25% su Amazon

Nell’era della stampa 3D, l’Anycubic Photon Mono M5s si distingue come un prodotto di punta, capace di portare la tua creatività a nuove vette. Con uno schermo LCD monocromatico da 10,1 pollici e una risoluzione 12K sorprendente di 11520 x 5120, questa stampante offre dettagli così fini da lasciare a bocca aperta anche i più esigenti appassionati di stampa 3D. Disponibile oggi su Amazon con uno sconto entusiasmante del 25%, è il momento perfetto per acquistarla al prezzo speciale di soli 449,00 euro, anziché 599,99 euro.

Anycubic Photon Mono M5s: sconto irresistibile di 100 euro

Ciò che rende veramente straordinaria la Photon Mono M5s è la sua capacità di stampare senza bisogno di livellamento. Grazie a un innovativo sensore meccanico, la stampante regola automaticamente la piattaforma di stampa in base all’aderenza con il modulo di livellamento flottante. In questo modo garantisce risultati impeccabili senza la necessità di interventi manuali.

Questa funzionalità non solo semplifica il processo di stampa, ma elimina anche i fastidiosi errori di livellamento, garantendo una maggiore precisione e un tasso di successo più elevato.

La Photon Mono M5s non delude nemmeno in termini di velocità. Con una media di 105 mm/h, questa stampante è fino a tre volte più veloce delle sue concorrenti, grazie alla resina ad alta velocità e alla pellicola di rilascio altrettanto veloce. Questo significa che puoi trasformare le tue idee in realtà in un tempo record, senza sacrificare la qualità del risultato finale.

Prima di ogni stampa, la Anycubic Photon M5s esegue un controllo completo del dispositivo e del materiale, garantendo che tutto sia nelle condizioni ottimali per un risultato perfetto. Inoltre, il nuovo software slicer aggiornato adatta automaticamente i parametri di esposizione in base alle caratteristiche del modello, migliorando ulteriormente la stabilità di stampa e il tasso di successo complessivo.

Non perdere ulteriore tempo e acquista la Anycubic Photon Mono M5s di altissima qualità su Amazon, approfittando di questo mega sconto del 25%. Mi raccomando, con il prezzo ridicolo di soli 449,00 euro, non hai molto tempo a tua disposizione.