Apowersoft Unlimited in offerta a soli 59,95 euro

Apowersoft è un’azienda sviluppatrice di tantissimi software per computer dedicati alla produttività e alla multimedialità. Grazie al bundle Unlimited, sarà possibile ottenere tutti i programmi in catalogo ad un prezzo incredibile e scontato dell’80%. Invece di 859,88 euro l’anno infatti, il prezzo sarà di soli 59,95 euro. Ma quali sono questi software inclusi e cosa offeriranno all’utente finale? Scopriamolo subito in questo articolo.

18 programmi Apowersoft a soli 59,95 euro anziché 859,88 euro

Come già ampiamente anticipato dal titolo, il bundle Apowersoft Unlimited si presta ad offrire tutti i programmi della stessa azienda produttrice, ad un prezzo scontato dell’80%. Invece di pagare per ogni singolo software infatti, si affronterà l’acquisto di due soltanto, ottenendone ben 18.

I software in questione sono: ApowerEdit, per l’editing dei video, ApowerREC, per registrare lo schermo del computer (sia Windows che Mac), Apowersoft Video Convertitore, per convertire i filmati in tanti formati differenti, Registratore Audio in Streaming, ottimo per registrare l’audio proveniente da più fonti, ApowerMirror, per duplicare e visualizzare lo schermo del cellulare sul PC, ApowerManager, per gestire tutti i file presenti sul telefono ed eseguirne il backup, ApowerPDF, per modificare, convertire e visualizzare i file PDF, ApowerRescue, per recuperare i dati perduti su iPhone e iPad.

E poi ancora: ApowerRecover, per recuperare i file perduti da PC e altri dispositivi, Convertitore HEIC, per convertire le foto in JPG, Apowersoft Registratore iPhone/iPad, per registrare lo schermo dei dispositivi iOS, Registratore per Android, per eseguire la stessa operazione ma su dispositivi Android, Assistente all’arresto di Windows, per programmare gli orari in cui spegnere il computer, avviare programmi e automatizzare altre operazioni, Watermark Remover, per rimuovere filigrane e oggetti indesiderati, ApowerCompress per comprimere facilmente file di diverso genere, e molti altri.

Inclusi nel prezzo non mancheranno inoltre: supporto prioritario e tutti i servizi e le notifiche aggiornate. Il pagamento sarà annuale e si rinnoverà automaticamente a 59,95 euro allo scadere dei 12 mesi. Durante tutto l’anno l’utilizzo dei software sarà ovviamente illimitato. Per ottenere maggiori informazioni sul bundle e scoprire quali altri software saranno inclusi, sarà sempre possibile contattare l’assistenza oppure visitare il sito Web nella pagina dell’offerta.

