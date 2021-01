App IO, ogni 30 giorni va rifatto il login

Gli utenti che in queste settimane stanno facendo continui login sull’app IO per monitorare lo stato di avanzamento del proprio cashback, così da verificare la bontà delle proprie transazioni, potrebbero essersi trovati di fronte ad una improvvisa richiesta di login dopo innumerevoli tentativi nei giorni scorsi senza dover reinserire ogni volta le proprie credenziali.

App IO, nuovo login ogni 30 giorni

Il motivo è spiegato in questo semplice tweet dell’account ufficiale dell’app IO:

I tuoi dati su #IOapp sono connessi alla tua identità digitale. Per garantire la tua sicurezza, IO ti chiederà un nuovo login tramite SPID o CIE ogni 30 giorni, indipendentemente dall’ultima volta in cui hai aperto l’app con il codice di sblocco o biometrico.

Semplicemente, data la particolare importanza dei servizi erogati tramite l’app. Ogni 30 giorni viene bloccato il login e si chiede un nuovo accreditamento per ragioni di sicurezza. Tra un login e un altro, invece, sarà sufficiente digitale il codice di sblocco o passare attraverso il riconoscimento biometrico (es. impronte digitali). Essendo stati moltissimi i login registrati nella prima decade di dicembre (a seguito dell’avvio del cashback), saranno altrettanti i login che andranno rinnovati in questi giorni, esattamente a 1 mese di distanza dal primo accreditamento sul servizio da parte di milioni di italiani.

L’app IO, dopo aver raggiunto i 9 milioni di download nelle scorse settimane (due terzi dei quali su Android, la parte restante su iOS), viaggia oggi al ritmo di circa 12 mila download al giorno (tra i ritmi più bassi registrati da metà 2020 ad oggi). Il numero dei login risulta invece essere molto più alto del solito, in parte in virtù dell’aumentato numero di utenti ed in parte a seguito dell’aumentata frenesia nelle attività legate al cashback.