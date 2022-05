App Store e Play Store: 1,5 milioni di app abbandonate

Su App Store e Google Play Store sono presenti un enorme numero di applicazioni, molte delle quali di gran successo e particolarmente redditizie per i relativi sviluppatori, ma ci sono anche tante app totalmente abbandonate, finite nel dimenticatoio più completo e che non vengono aggiornate ormai da tempo immemore. A far luce sulla questione è un recente studio messo a punto da Pixalate.

App Store e Play Store: tantissime app all’abbandono

Stando a quanto riferito, alla fine del primo trimestre del 2022 le applicazioni abbandonate nello store di Apple e in quello di Google ammontano a ben oltre 1,5 milioni. Più precisamente: 650.000 si trovano nell’App Store e 869.000 nel Play Store.

Per fare un confronto e rendersi meglio conto della situazione, è sufficiente pensare che nel quarto trimestre del 2021 e nel primo trimestre del 2022 sono state aggiornate 1,3 milioni di applicazioni, per cui quelle non aggiornate nell’ultimo biennio superano quelle aggiornate nel semestre antecedente il 31 marzo scorso. Bisogna poi tenere presente che 1,5 milioni di applicazioni rappresentano circa il 30% di tutte quelle esistenti nei due store, ovvero 5 milioni.

L’analisi mette in evidenza pure l’esistenza di oltre 314.000 app che non ricevono nuovi aggiornamenti da oltre 5 anni, distribuite in maniera più o meno equa tra i due store: il 58% (184.000) su quello di Apple e il 42% su quello di Google (130.000). Quelle che non ricevono aggiornamenti da più di quattro anni sono invece 500.000.

Le conseguenze di una situazione del genere sono che non solo gli store di Apple e Google risultano affollati da app di questo tipo, ma pure che il download e l’impiego di soluzioni non aggiornate può comportare seri rischi per la sicurezza degli utenti. Di contro, le app maggiormente scaricate sembrano ricevere con regolarità nuovi update.