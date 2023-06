App Store: entrate e vendite da record nel 2022

Stando a quanto riferito da uno studio sponsorizzato da Apple e condotto da economisti di Analysis Group che è stato condiviso nelle ore addietro e che segue quello di inizio mese scorso, nel 2022 l’App Store ha generato circa mille miliardi di dollari di entrate e vendite per gli sviluppatori.

App Store: 1,1 trilione di dollari nel 2022

Andando più in dettaglio, si parla di 1,1 trilione di dollari, di cui circa 910 miliari di dollari provengono dalle vendite di beni fisici e servizi che avvengono al di fuori dell’App Store, mentre 109 miliari di dollari provengono dalla pubblicità in-app e 104 miliardi di dollari derivano da beni e servizi digitali. Nella stima sono incluse le vendite di imprese di tutte le dimensioni, grandi e piccole, e per i beni fisici e i servizi.

Da tenere presente che il colosso di Cupertino applica una commissione dal 15% al 30% per gli acquisti di app, gli acquisti in-app e le sottoscrizioni in-app tramite l’App Store, ma non riscuote una commissione quando gli utenti fanno cose come acquistare generi alimentari online o pagare un viaggio in Uber utilizzando un dispositivo Apple.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, le parole di Tim Cook, CEO di Apple, al riguardo.

Non siamo mai stati così fiduciosi o ispirati dalla straordinaria comunità di sviluppatori di tutto il mondo. Come dimostra questo rapporto, l’App Store è un mercato vibrante e innovativo in cui l’opportunità prospera, e siamo più impegnati che mai nell’investire nel successo degli sviluppatori e nel futuro dell’economia delle app.

È importante sottolineare che l’App Store ha visto una crescita costante negli ultimi anni, passando da 643 miliari di dollari nel 2020 a 868 miliari di dollari nel 2021, andando poi a superare, come evidenziato poc’anzi, la bellezza di mille miliardi di dollari nel 2022.