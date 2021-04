App Store: gioco per bambini nasconde casino online

Kosta Eleftheriou, lo sviluppatore che ha denunciato Apple per non aver impedito la pubblicazione di app simili alla sua FlickType, ha scoperto un’altra truffa sullo store dell’azienda di Cupertino. Dietro un innocuo gioco per bambini si nasconde un casino online. Il trucco usato dall’autore è piuttosto ingegnoso.

Un gioco per bambini diventa un gioco d’azzardo

Sulla versione USA di App Store era presente il gioco Jungle Runner 2k21 che, in base alla descrizione, era indicato per i bambini con età superiore ai 4 anni (il gioco è stato successivamente rimosso da Apple). Kosta Eleftheriou ha scoperto che, impostando un indirizzo IP turco (tramite VPN), il gioco si trasforma in un casino online. Lo sviluppatore ritiene che l’app sia stata sfruttata per truffare gli utenti, come si poteva leggere in alcune recensioni. Apple aveva anche approvato due aggiornamenti prima di eliminarla dallo store.

This @AppStore app pretends to be a silly platformer game for children 4+, but if I set my VPN to Turkey and relaunch it becomes an online casino that doesn’t even use Apple’s IAP. 🤯 pic.twitter.com/crnOOF0pNi — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) April 15, 2021

In base alle linee guida di App Store è possibile pubblicare app di lotterie e giochi d’azzardo, ma solo se sono consentite in base alle leggi locali. È necessario quindi prevedere restrizioni geografiche. L’autore di Jungle Runner 2k21 ha però utilizzato la verifica dell’indirizzo IP per mostrare un gioco completamente diverso.

Eleftheriou afferma che la sicurezza evidenziata più volte da Apple per distinguere il suo store dagli altri non esiste. Se vengono pubblicate app come Jungle Runner 2k21 significa che i controlli non sono molto efficaci.