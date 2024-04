Appena 70€ per un aspirapolvere SENZA FILI che disintegra lo sporco

Pulizia in casa veloce ed efficiente. Passare la scopa tre volte sullo stessa porzione di pavimento? Assolutamente no visto che hai a disposizione un aspirapolvere senza fili che non teme alcun tipo di sporco. Con gli accessori inclusi ti fa pulire qualunque zona in una sola passata.

Lo sconto del 50% su Amazon è la tua occasione per un acquisto economico ma che ne vale totalmente la pena. Collegati in pagina per spuntare il coupon e completare l’acquisto a soli 74,99€.

Aspirapolvere senza fili potente e performante: in casa è una certezza

Come già ti ho detto, questo aspirapolvere senza fili è un modello verticale che occupa poco spazio in casa (ottimo se non hai uno sgabuzzino in cui nasconderlo) e leggero. Puoi usarlo laddove ci sono scale o sceglierlo per una persona con una età un po’ avanzata per scongiurare ogni guaio.

La potenza è il suo punto forte visti i 25oooPA che non temono alcun tipo di sporcizia. Puoi usalo sui pavimenti così come sui tappeti per aspirare briciole, cenere, sporco in generale e peli e capelli. Arriva con i suoi accessori per raggiungere zone scomode e non trascurare mensole e cassetti.

Tutto lo sporco si raccoglie nel contenitore quindi elimini la preoccupazione dei sacchetti. Questo si svuota con un semplice click e una volta ogni tanto lo lavi sotto l’acqua corrente. Lo stesso può essere detto per il filtro (in confezione ne ricevi due per alternarli senza dover aspettare che se ne asciughi uno).

Con un’autonomia che raggiunge i 55 minuti in una sola carica e diverse modalità di pulizia, l’aspirapolvere in questione non ti fa mancare nulla sotto le tue mani.

