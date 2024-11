Appena 86€ per avere il cinema a casa: proiettore portatile 1080p

Cinema? Bellissimo ma non sempre è possibile andarci. Tuttavia puoi trasformare il salotto della tua casa in una sala personale: è facilissimo e non ci crederai mai ma anche economico! Tutto merito del proiettore portatile 1080p di WOLFGANG che unisce un design dalle dimensioni compatte a una qualità eccellente. Collega qualunque dispositivo fisicamente o tramite WiFi e Bluetooth per usarlo in completa facilità. Puoi acquistarlo ad appena 86,99€ su Amazon, tutto merito dello sconto del 33% che ti offre il Black Friday 2024. Cosa aspetti?

Proiettore portatile 1080p: il cinema arriva dentro casa

Come vedi è portatile di nome e di fatto. Il dispositivo proposto da Wolfgang è di dimensioni compatte ed ha una maniglia integrata per poterlo spostare in facilità. Non solo puoi tenerlo in salotto anche quando non lo usi, ma se vuoi prestarlo a qualche amico o parente il gioco è semplicissimo.

Anche se non hai mai utilizzato alcun proiettore portatile, questo modello rende l’esperienza così semplice da non variare molto da uno smartphone qualunque. Accendilo, collega il dispositivo da cui vuoi trasmettere e premi play. Hai a disposizione entrate HDMI e USB così come la connettività WiFi 6 e il Bluetooth 5.2.

Con una risoluzione nativa di 1080p la qualità è assicurata, in caso il 4K è altresì supportato. Per quanto riguarda la luminosità superiamo gli standard di mercato grazie a ben 15000 Lumens che rendono le immagini brillanti e nitide. Tra le altre funzioni trovi la correzione trapezoidale, lo zoom e una dimensioni massima di proiezione pari a 200 pollici.

Ci stiamo dimenticano dell’audio? Ma va, ha degli speaker integrati che puoi usare persino come altoparlanti Bluetooth.

A soli 86,99€ su Amazon, il proiettore portatile di Wolfgang è tra le migliori offerte del Black Friday 2024. Cogli al balzo lo sconto del 33% e portalo a casa con un click.

Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.