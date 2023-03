Apple: 1 miliardo di dollari all'anno da investire nel cinema

Apple intende andare ben oltre la visione sullo schermo domestico e dei device mobile dei contenuti disponibili su Apple TV+, arrivando sino al cinema, sulla falsariga di quanto viene già fatto da qualche tempo a questa parte da Amazon.

Apple: 1 miliardo di dollari da investire ogni anno per la produzione cinematografica

A rendere noto il nuovo scenario è un recente report di Bloomberg, secondo cui l’azienda avrebbe pronto 1 miliardo di dollari da investire ogni anno per produrre film che saranno distribuiti nelle sale al cinema, il che permetterà al gruppo di estendere ed espandere il proprio business e di affermarsi sul mercato come vero e proprio studio cinematografico.

Sarebbero già in corso diversi colloqui con alcuni studios per portare i primi titoli al cinema a partire da quest’anno. Tra i film vengono citati “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese (con Leonardo Di Caprio), “Napoleon” di Ridley Scott (con Joaquin Phoenix) e “Argylle” di Matthew Vaughn (con Dual Lipa e Henry Cavill).

Da tenere presente che in precedenza alcuni film di Apple TV+ sono già stati distribuiti in sala, ma un ingente investimento come quello prospettato andrebbe a costituire un vero e proprio cambio di marcia, portando a tutto tondo il marchio Apple nel mondo cinematografico.

È difficile determinare, ora come ora, se una mossa del genere consentirà al gruppo di Cupertino di incrementare la notorietà di Apple TV+ e il numero di abbonati, ma di certo è facile immagine come le uscite in sala potrebbero aiutare a concepire Apple nella mente del pubblico come uno studio “reale” i cui progetti danno alle persone un motivo per andare al cinema.