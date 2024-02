Apple: acquisizione di oltre 30 startup AI

Tutte le principali aziende del settore IT stanno mostrando un costante interesse verso l’intelligenza artificiale e si stanno impegnando sempre di più nella messa a punto di strumenti e funzioni, sia per uso interno che per i propri clienti, mediante cui poterla sfruttare per disparati scopi. Apple non vuole essere da meno, come ad esempio dimostra il recente annuncio del modello open source MGIE, e come emerge da un nuovo report che è stato diffuso nelle scorse ore, secondo cui pare che la “mela morsicata” abbia acquisito oltre 30 startup di AI.

Apple: 32 startup AI acquisite nel 2023

Si tratterebbe di una mossa di enorme portata, molto più di quelle compiute sino ad ora da qualsiasi altro gigante tecnologico. È quindi altamente probabile che presto Apple possa lanciare il suo primo sistema AI, probabilmente con il già tanto chiacchierato iOS 18, come suggerito da svariate precedenti indiscrezioni.

Andando più in dettaglio, secondo il report di Statista riassunto da Stocklytics, il colosso di Cupertino avrebbe acquisito fino a 32 startup AI entro la fine del 2023, mentre Google ne avrebbe acquisite 21, Meta ne avrebbe acquisite 18 e Microsoft ne avrebbe acquisite 17.

Il report suggerisce altresì che Apple avrebbe notato queste startup prima della concorrenza e, dettaglio tutt’altro che di poco conto, prima che l’intelligenza artificiale diventasse una tematica di portata mainstream.

Ad ogni modo, il fatto che Apple effettui svariate acquisizioni silenziose non costituisce assolutamente un fatto nuovo. A tal proposito, infatti, nel 2021, Tim Cook aveva dichiarato che la sua azienda acquisisce nuove startup ogni 3-4 settimane circa.