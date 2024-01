iOS 18 sarà il più grande aggiornamento di sempre

Apple ha in cantiere grandi progetti per il futuro e già chiacchierato sistema operativo iOS 18, almeno stando a quanto riferito da Mark Gurman, l’autorevole giornalista di Bloomberg , nel corso delle ultime ore.

iOS 18 sarà l’aggiornamento più significativo della storia dell’iPhone

Nella sezione delle domande e risposte riservate agli abbonati della sua newsletter “Power On”, Mark Gurman ha dichiarato che iOS 18 ha tutto il potenziale per diventare l’aggiornamento software più significativo nella storia dell’iPhone.

“Mi è stato detto che il nuovo sistema operativo è visto all’interno dell’azienda come uno dei più grandi aggiornamenti iOS – se non il più grande – nella storia dell’azienda. In base a quest’informazione, la conferenza degli sviluppatori di Apple a giugno dovrebbe essere piuttosto eccitante”, ha dichiarato il giornalista.

Mark Gurman ha altresì affermato di avere l’intenzione di condividere ulteriori dettagli su specifiche caratteristiche e cambiamenti pianificati di iOS 18 in futuro, ma già oggi si conoscono alcune nuove funzionalità che probabilmente saranno incluse nell’aggiornamento e che, come ormai da trend degli ultimi tempi, puntano tutto sull’intelligenza artificiale.

Andando più nello specifico, si parla di importanti rinnovamenti per quel che riguarda Siri che sarà in grado di sfruttare l’IA in maniera estremamente efficiente, dell’implementazione dell’intelligenza artificiale nell’app Messaggi e di nuove funzionalità semper basate sull’intelligenza artificiale per Apple Music per generare playlist in maniera automatica.

Il futuro sistema operativo mobile del colosso di Cupertino dovrebbe poi portare in dote l’integrazione dell’IA generativa nelle app della suite iWork e l’aggiunta di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa in Xcode per consentire agli sviluppatori di scrivere nuove applicazioni più rapidamente.