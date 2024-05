Apple AirPods a 99 euro: l'offerta è su Amazon

Non è una sorpresa che gli Apple AirPods siano gli auricolari wireless più venduti su Amazon: oggi li puoi acquistare al prezzo minimo storico di 99 euro, approfittando del forte sconto applicato in automatico dall’e-commerce (non sono necessari coupon da attivare o codici promozionali da inserire). Si tratta della seconda generazione delle cuffie in-ear senza fili, con custodia di ricarica tramite cavo.

Sconto record sugli auricolari Apple AirPods

Si tratta della scelta migliore per chi è in possesso di uno smartphone della linea iPhone, di un tablet della gamma iPad oppure di un computer della famiglia Mac. Tra i punti di forza, oltre a quelli legati al design (come da tradizione per il marchio), ci sono una qualità audio senza compromessi e l’autonomia elevata, per un’esperienza di ascolto priva di qualsiasi limitazione. La gestione del segnale è affidata al chip H1 che il gruppo di Cupertino ha progettato appositamente a questo scopo. Ancora grazie ai microfoni integrati, è possibile interagire con l’intelligenza artificiale dell’assistente virtuale semplicemente pronunciando Ehi Siri . Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alla scheda del prodotto.

Grazie allo sconto di 50 euro applicato in automatico, oggi puoi acquistare la seconda generazione di Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo al prezzo finale di soli 99 euro. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta.

Amazon gestisce direttamente la vendita e la spedizione, con la consegna gratuita in pochi giorni per chi effettua l’ordine in questo momento. Le recensioni positive pubblicate da chi ha già provato l’articolo, ormai quasi 50.000, lo promuovono con un voto medio pari a 4,7/5 stelle. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo si avranno a disposizione 14 giorni dal ricevimento.