Apple AirPods: che BOMBA con questo SCONTO Amazon

Non gli auricolari: GLI AURICOLARI. Punto. Oggi puoi comprare Apple AirPods approfittando dell'offerta proposta da Amazon, con uno sconto di ben 60 euro sul prezzo di listino stabilito dalla mela morsicata. La versione è quella con custodia di ricarica e autonomia che arriva fino a cinque ore di ascolto continuato (o 24 ore sfruttando la custodia).

Gli AirPods di Apple oggi in SUPER OFFERTA

Garantito il pieno supporto all'interazione con l'assistente virtuale Siri mediante comandi vocali per regolare il volume, cambiare il brano riprodotto, avviare una telefonata, chiedere informazioni e molto altro ancora. La scelta migliore per chi utilizza un dispositivo di Cupertino come quelli delle linee iPhone, Apple Watch, iPad e Mac. Trovi tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

La connessione con i device è gestita dal chip H1 progettato appositamente per assicurare stabilità e nessun ritardo nel trasferimento del flusso audio. Oggi puoi comprare gli AirPods originali di ultima generazione al prezzo di soli 119 euro invece di 179 euro come da listino Apple. La consegna è immediata, con spedizione gratuita e gestita direttamente da Amazon.