Vola con la SUPER OFFERTA sul drone pieghevole 4K

Se desideri sperimentare l'esperienza di volo con un drone, ma non vuoi spendere troppo, oggi ti segnaliamo l'unità pieghevole di 4DRC proposta in offerta lampo su Amazon con il 32% di sconto sul prezzo di listino.

Vola con questa offerta lampo: drone pieghevole 4K

Dotata di una videocamera/fotocamera 4K per effettuare riprese e catturare immagini dall'alto, si tratta di un quadcopter con funzionalità avanzate come il ritorno automatico al punto di partenza, la modalità Seguimi per far sì che non perda mai di vista l'utente anche senza un controllo diretto (ad esempio durante l'attività fisica) e un sistema GPS per la geolocalizzazione precisa. Tutte le altre informazioni nella scheda del prodotto.

Il drone di 4DRC può essere manovrato tramite tecnologia WiFi a 5 GHz fino a una distanza di 300 metri. Qui sopra tutto quanto si trova nel packaging all'acquisto, che oggi può essere effettuato approfittando del prezzo di soli 135,99 euro invece di 199,99 euro come da listino, grazie all'offerta lampo di Amazon. La consegna è immediata e gratuita.