Apple AirPods di terza generazione: su Amazon torna la SUPER promo

Hai sempre desiderato avere le Apple AirPods, le cuffie wireless più famose e amate al mondo? Allora questa è la tua occasione: su Amazon puoi trovare il modello di terza generazione a un prezzo incredibile: solo 179,99 euro invece di 209 euro.

Ottieni subito uno sconto del 14% su uno dei prodotti più innovativi e performanti di Apple e con la spedizione Prime potresti ricevere le cuffie già domani.

Apple AirPods di terza generazione per un suono di alto livello

Apple AirPods di terza generazione sono gli auricolari perfetti per ascoltare la tua musica preferita, fare telefonate, usare Siri e molto altro. Col loro design ergonomico e confortevole, che si adatta alla forma del tuo orecchio, ti sorprenderanno per una qualità del suono eccezionale, grazie alla tecnologia Adaptive EQ che regola l’audio al tuo canale uditivo.

La batteria che dura fino a 6 ore di ascolto e fino a 4 ore di conversazione con una sola ricarica ti permette di usarle a lungo. E con il case di ricarica wireless, puoi avere fino a 30 ore di autonomia in più. Le Apple AirPods di terza generazione si collegano facilmente al tuo iPhone, iPad, Mac o Apple Watch, e si attivano automaticamente quando li indossi.

Per gli amanti delle attività all’aria aperta sono anche resistenti al sudore e all’acqua, con un rating IPX4. Puoi usarle in qualsiasi condizione climatica e sportiva, senza preoccuparti di rovinarle. E con il controllo vocale e il controllo touch, puoi gestire facilmente la tua musica, le tue chiamate e Siri.

Non lasciarti sfuggire questa offerta su Amazon: le Apple AirPods di terza generazione a soli 179,99 euro invece di 209 euro sono un’occasione da non perdere per nessun motivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.