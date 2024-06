Apple AirPods al MININO STORICO: senti che sconto su Amazon

Non perdere tempo e approfitta dell’offerta di Amazon che oggi propone Apple AirPods al prezzo minimo storico. Questo modello degli auricolari wireless progettati dalla mela morsicata è l’articolo più venduto della categoria cuffie in-ear sull’e-commerce (seguito dalle JBL T110 a soli 4,99 euro). Non si fatica a crederlo, considerando le loro caratteristiche e le tante funzionalità avanzate proposte agli audiofili, per la riproduzione della musica in streaming, dei podcast e non solo.

Super sconto per gli auricolari wireless Apple AirPods

Diamo uno sguardo ai punti di forza più importanti tra quelli integrati. La custodia di ricarica in dotazione (con cavo) assicura fino a 24 ore di autonomia per un’esperienza di ascolto senza compromessi e senza interruzioni. Sono comodi da indossare, grazie alla taglia unica, si accendono automaticamente e si collegano all’istante. La configurazione è semplicissima con tutti i dispositivi Apple, c’è il supporto all’interazione vocale con Siri e grazie al chip H1 integrato garantiscono una connessione stabile a bassa latenza. Trovi tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 99 euro, grazie allo sconto del 34% sul listino ufficiale applicato in automatico, gli auricolari wireless Apple AirPods di seconda generazione sono un affare da cogliere al volo. Lo testimoniano anche le quasi 50.000 recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da chi li ha già acquistati e provati, con un voto medio che sfiora il perfect score: 4,7/5 stelle. Per approfittarne non servono coupon o codici da attivare, devi solo metterli nel carrello.

Vendita e spedizione sono gestite direttamente da Amazon, senza intermediari. Con il minimo storico e la consegna gratuita a domicilio assicurata entro domani (se effettui subito l’ordine), l’occasione è da non perdere.