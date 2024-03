Apple AirPods Pro di seconda generazione con custodia MagSafe a soli 229€ su Amazon

Se cercate il meglio del meglio per portare la vostra musica ovunque vogliate, allora dovreste acquistare i fantastici auricolari Bluetooth AirPods Pro di Apple di seconda generazione. Sebbene il loro prezzo non sia proprio economico, oggi con Amazon potete portarveli a casa a soli 229,90 euro con tanto di custodia MagSafe. Il prezzo finale è tra i più bassi di sempre!

Apple AirPods Pro di seconda generazione: caratteristiche principali

Una delle caratteristiche principali di AirPods Pro è la cancellazione del rumore, ora due volte più efficace rispetto alla generazione precedente. Questo vi consente di creare una bolla di tranquillità durante i viaggi o quando avete bisogno di concentrarvi. Inoltre, la modalità Trasparenza adattiva vi permette di restare in contatto con il mondo circostante, attenuando al contempo i rumori forti come le sirene o i lavori in corso.

L’alta qualità dell’audio spaziale personalizzato è ampiamente riconosciuta sia dagli appassionati che dai professionisti, offrendo un suono avvolgente e calibrato direttamente nelle orecchie. Grazie al rilevamento dinamico della posizione della testa, vi immergerete completamente nella vostra musica e nei contenuti preferiti. La confezione include cuscinetti in silicone in quattro taglie diverse, inclusa la nuova taglia extra small, per garantire il massimo comfort.

Con il controllo touch, potrete regolare il volume direttamente dall’auricolare semplicemente scorrendo con il dito. Inoltre, sia gli AirPods Pro che la custodia di ricarica MagSafe sono resistenti al sudore e all’acqua con grado di protezione IPX4. La custodia stessa è stata potenziata con la funzione “Posizione precisa”, un altoparlante integrato e un anello per laccetto, offrendo una soluzione ancora più completa per il vostro utilizzo quotidiano.

Se ve lo steste chiedendo: sì, potrete utilizzare questi splendidi auricolari anche su Android, ma senza tutte le funzionalità uniche che si hanno su iOS. Insomma, cosa state aspettando? Gli Apple AirPods Pro di seconda generazione sono oggi disponibili su Amazon a soli 229,90 euro. Grazie ad Amazon Prime possono essere vostri in tempi rapidissimi senza ulteriori spese di spedizione e potreste anche considerare la possibilità di pagarli in comode rate a tasso zero con Cofidis.