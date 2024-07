Apple AirTag, 4 pezzi a -41€: MAXI SCONTO al Prime Day

Tra i dispositivi che non hanno certo bisogno di presentazioni c’è sicuramente Apple AirTag. Il localizzatore della mela morsicata è protagonista assoluto del Prime Day su Amazon (ricorda, l’evento terminerà a mezzanotte) con un maxi sconto del 32% sulla confezione da 4. Compatibile con Siri, garantisce il supporto agli smartphone della linea iPhone e ai tablet della gamma iPad per la configurazione e l’utilizzo.

Prime Day: non 1, ma ben 4 Apple AirTag a -32%

È la soluzione perfetta per non perdere i propri oggetti o per ritrovarli in caso di necessità: ad esempio i bagagli se stai partendo per le vacanze, la custodia del laptop, lo zaino e così via. A livello di specifiche e funzionalità, integra la tecnologia Ultra Wideband, un altoparlante che si attiva per segnalarne la posizione e il chip U1 personalizzato dal gruppo di Cupertino. Inoltre, a differenza di tante alternative proposte sul mercato, la batteria è sostituibile una volta esaurita, così da non dover buttare il prodotto. Ci sono poi le tutele necessarie per assicurare la dovuta protezione della privacy. Dai uno sguardo alla pagina dedicata alla promozione per saperne di più.

Invece di 129 euro come da listino ufficiale della mela morsicata, in questo momento hai la possibilità di acquistare la confezione con 4 unità di Apple AirTag al prezzo finale di soli 88 euro. Il risparmio è notevole: ben 41 euro, grazie allo sconto del 32% applicato in automatico. Ricordiamo che il voto medio assegnato dalle oltre 28.800 recensioni pubblicate da chi ha già comprato il dispositivo sfiora il perfect score, attestandosi a 4,7 stelle su 5.

Il tuo abbonamento Prime è ancora inattivo? È l’unico requisito necessario per partecipare al Prime Day 2024 e per accedere alle migliaia di promozioni in corso su Amazon. Attiva i 30 giorni gratuiti ora, senza spese.