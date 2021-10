Apple Airtag, benvenuto sconto (-21%)

Se magari ci stai pensando come possibile regalo di Natale, nulla ti vieta di anticipare i tempi, dribblare il Black Friday e metterti nel carrello le Apple AirTag a un prezzo speciale. Da poche ore, infatti, è possibile acquistarle su Amazon con il 17% di sconto, scendendo così dai tradizionali 35 euro agli attuali 29. Difficilmente l'offerta durerà a lungo, ecco perché se già conosci il prodotto non devi perdere tempo e approfittarne ora.

AitTag e ritrovi tutto (con lo sconto)

Puoi abbinare le AirTag ad un qualsiasi zaino, laptop, portafoglio o portachiavi: diventeranno il tuo controllo remoto per essere certo di non perdere le cose più preziose. Ci penserà la tecnologia Ultra Wideband a geolocalizzare l'oggetto e sarà la tua app a farti vedere dove hai lasciato le chiavi o dove è stato portato quel prezioso zaino che qualcuno ti ha sottratto da sotto gli occhi.

Le AirTag possono essere al tempo stesso un oggetto particolarmente utile per sé e un regalo ideale per altri: costano poco, sono di minime dimensioni e possono offrire un egregio servizio per il monitoraggio dei tuoi beni più importanti. Se in tutto ciò si possono avanzare 6 euro su 35, allora non resta che metterli subito nel carrello per far sì che la consegna gratuita possa partire immediatamente.

Occhio alle disponibilità, infatti: avvicinandoci al Natale il prezzo potrebbe non essere più questo e i tempi di consegna, soprattutto, potrebbero diventare un enigma. Quel che si dava per scontato gli altri anni non lo sarà in questa stagione: chi ha le idee giuste e incontra la giusta offerta, farà bene ad approfittarne prima che la corsa natalizia diventi uno stillicidio di consegne ritardate in conseguenza dei ritardi negli approvvigionamenti.