Apple AirTag: ritorna l'OFFERTA AMAZON e va subito a ruba (-23%)

Se stai cercando un modo per rintracciare gli oggetti smarriti, Apple AirTag è una soluzione affidabile e facile da usare. Puoi acquistarlo adesso in offerta su Amazon a soli 29 euro.

Apple AirTag è progettato per funzionare in modo semplice ed efficace. Con la sua forma piccola e rotonda, puoi facilmente attaccarlo a qualsiasi oggetto, come le chiavi, la borsa, il portafoglio, il collare del cane e tanto altro ancora. Una volta connesso al tuo iPhone, Mac o iPad, l’AirTag può essere facilmente rintracciato attraverso l’app Dov’è.

Apple AirTag: un oggetto utile ma sottovalutato?

La tecnologia di localizzazione di Apple AirTag è molto avanzata. Utilizza il sistema Ultra Wideband (UWB) per offrire una maggiore precisione nella localizzazione degli oggetti. Senza contare che questo piccolo “ciondolo” è in grado di inviare segnali Bluetooth ad altri dispositivi Apple vicini, il che significa che anche altri utenti possono aiutarti a ritrovare eventuali oggetti smarriti.

Resistente all’acqua e alla polvere, il che lo rende adatto per l’uso su una gamma di oggetti che rischiano di andare a contatto con agenti esterni, AirTag si installa e si usa facilmente. Ti basta associarlo al tuo dispositivo Apple per iniziare subito a localizzare gli oggetti che non vuoi perdere, come un portafoglio o il mazzo di chiavi.

Con un prezzo competitivo di soli 29 euro su Amazon.it, merito della nuova offerta, non c’è quindi motivo di non provarlo. Ordina subito il tuo AirTag e non perdere più tempo a cercare gli oggetti smarriti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.