Apple AirTag torna in sconto a meno di 30 euro su Amazon

Su Amazon è tornato in offerta un dispositivo molto interessante come Apple AirTag: parliamo di un localizzatore bluetooth che ti permette di trovare facilmente gli oggetti a cui è collegato, come un portachiavi, o nei quali viene inserito, come una borsa. Il prezzo in offerta su Amazon è di soli 29,99 euro invece di 39.

Apple AirTag: perché può esserti utile

Apple AirTag è facilissimo da configurare: basta un tap per collegarlo al tuo iPhone o iPad e sei pronto a usarlo tramite l’app Dov’è. A quel punto dovrai solo decidere a cosa abbinarlo: un mazzo di chiavi, una borsa o qualsiasi altra cosa. Puoi persino far suonare l’altoparlante integrato o chiedere aiuto a Siri per ritrovarlo.

La tecnologia Ultra Wideband e la funzione Posizione precisa ti permettono di sapere sempre esattamente dove si trova il tuo AirTag, anche quando non sembra essere nelle vicinanze. Se il tuo oggetto è lontano, infatti, la vasta rete di dispositivi Apple connessi alla funzione Dov’è ti aiuterà a ritrovarlo, inviando la posizione in modo anonimo e criptato per garantire la tua privacy.

La batteria dura più di un anno, mentre il design resistente a polvere e acqua lo rende adatto per essere al tuo fianco in ogni situazioni senza pensieri. Approfitta quindi dello sconto Amazon e acquistalo adesso a soli 29,99 euro invece di 39.