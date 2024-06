Apple Arcade: ecco come avere fino a 3 mesi gratis

La nuova promozione lanciata da Apple consente l’accesso ad Apple Arcade gratis per 3 mesi, senza vincoli di alcun tipo. Il servizio, che include oltre 200 giochi, tutti senza pubblicità e acquisti in-game, è disponibile, di solito, al prezzo di 6,99 euro al mese. Grazie alla promo in corso, però, l’accesso è illimitato per 3 mesi.

Basta aver acquistare un nuovo iPhone, un iPad, un Mac oppure una Apple TV. In alternativa, per chi non può accedere alla promozione, c’è la possibilità di attivare un mese di prova gratuita per i nuovi utenti. Per tutti i dettagli relativi all’offerta basta visitare la sezione Arcade dell’AppStore tramite il box qui di sotto.

Apple Arcade è gratis per 3 mesi: come accedere alla promozione

Con Apple Arcade è possibile accedere a un catalogo di centinaia di giochi, senza pubblicità e acquisti in-game, per ore e ore di divertimento su tutti i propri dispositivi Apple. Il servizio ha un costo di 6,99 euro al mese, senza alcun vincolo di rinnovo. Per tutti i nuovi utenti c’è la possibilità di richiedere un mese di prova gratuita, accessibile premendo sul box qui di sotto.

Per chi acquista un nuovo dispositivo Apple, inoltre, ci sono 3 mesi gratis. La promozione è valida in caso di acquisto di un nuovo:

iPhone

iPad

Mac

Apple TV

Il dispositivo deve essere venduto da Apple o da un rivenditore autorizzato in Italia. Per accedere alla promozione, inoltre, è necessario che il dispositivo sia nuovo e non ricondizionato. Per verificare la possibilità di accedere alla promozione (valida anche per chi ha acquistato di recente un nuovo prodotto Apple) basta premere sul box qui di sotto, utilizzando il proprio ID Apple. Lo stesso link può essere utilizzato per riscattare la prova gratuita per i nuovi utenti.