Apple Arcade gratis per 3 mesi: come accedere alla promo

Apple Arcade è uno dei servizi più interessanti di Apple, garantendo l’accesso a un ricchissimo catalogo di giochi, senza acquisti in-game e senza pubblicità, da scaricare liberamente sui propri dispositivi.

Il servizio di Apple prevede un costo di 6,99 euro al mese. C’è, però, un trucco per ottenere 3 mesi gratis e accedere in modo illimitato al catalogo di giochi oggi disponibili su Apple Arcade. Acquistando un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV, infatti, è possibile richiedere la promozione.

Si tratta di un modo semplice per accedere, senza costi, al catalogo di oltre 200 giochi disponibili su Apple Arcade. Per ulteriori dettagli è possibile seguire il link qui di sotto.

Come ottenere 3 mesi gratis con Apple Arcade

La procedura da seguire per ottenere 3 mesi gratis con Apple Arcade è semplicissima. È necessario acquistare un nuovo dispositivo “idoneo” (tra iPhone, iPad, Mac e Apple TV).

Successivamente, bisognerà accedere con il proprio ID Apple al dispositivo e aprire l’App Store, scegliendo Apple Arcade (attenzione: verificare che sul dispositivo utilizzato sia installata l’ultima versione del sistema operativo).

Direttamente all’interno dell’app di Apple Arcade sarà possibile riscattare la promozione. Premendo sull’apposito tasto, quindi, la promo sarà attiva e si avrà accesso per 3 mesi a tutto il catalogo (attualmente composto da oltre 200 giorni) di Apple Arcade. I giochi saranno disponibili su tutti i dispositivi Apple, senza alcun costo aggiuntivo (non ci sono acquisti in-game e non sono richiesti ulteriori abbonamenti).

Al termine del periodo di prova gratuita, Apple Arcade si rinnoverà al costo di 6,99 euro al mese. L’utente può decidere di disattivare in qualsiasi momento il rinnovo automatico, evitando qualsiasi addebito. Il servizio non ha vincoli.

Per ulteriori dettagli in merito è possibile premere sul box qui di sotto.