Apple rilascia beta di iOS 18.2 con più funzioni AI e ChatGPT

Apple ha appena rilasciato la prima beta per sviluppatori di iOS 18.2, un aggiornamento che porta con sé una serie di nuove funzionalità legate ad Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale presentato durante la WWDC di quest’anno.

Tra le novità più interessanti spiccano Genmoji e Image Playground, due strumenti dedicati alla generazione di immagini, oltre all’integrazione di ChatGPT in Siri e nei Writing Tools presenti in diverse app di iOS. Ma la vera sorpresa è l’estensione della disponibilità di Apple Intelligence ad altre varianti della lingua inglese, tra cui quelle parlate in Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sudafrica e Regno Unito.

iOS 18.2 beta introduce più funzioni di Apple Intelligence, come provarle

Per coloro che vivono nei Paesi non inclusi nella lista ma desiderano comunque sfruttare le potenzialità di Apple Intelligence, è possibile cambiare la lingua del dispositivo impostandola sull’inglese statunitense in iOS 18.1 o su una delle altre opzioni di inglese a partire da iOS 18.2. Purtroppo, a causa di questioni normative, il supporto è al momento disabilitato in Cina e nell’Unione Europea, ma provare le nuove funzioni basta usare una VPN.

Per quanto riguarda le lingue diverse dall’inglese, il supporto inizierà a essere implementato a partire dal prossimo anno. Le funzioni di Apple Intelligence, ad eccezione di Visual Intelligence, saranno disponibili su una vasta gamma di dispositivi compatibili con iOS, iPadOS e macOS, tra cui gli ultimi modelli di iPhone, iPad, MacBook, iMac, Mac mini, Mac Studio e Mac Pro.

Visual Intelligence e iOS 18.1 in arrivo

Gli utenti dei nuovi iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max potranno godere di un’esperienza ancora più immersiva grazie a Visual Intelligence, una funzione che si attiva tenendo premuto il comando della fotocamera quando il dispositivo si trova nella schermata di blocco. Questo strumento, basato su Apple Intelligence, permette di ottenere informazioni dettagliate su ciò che si sta inquadrando con la fotocamera del telefono.

Nel frattempo, la versione stabile di iOS 18.1 sarà disponibile al pubblico a partire dalla prossima settimana, introducendo la prima serie di funzioni di Apple Intelligence esclusivamente in lingua inglese, tra cui alcuni aggiornamenti di Siri, gli strumenti di scrittura, la pulizia delle foto, i messaggi prioritari in Mail e i riepiloghi delle notifiche.