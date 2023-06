Apple: cambio di tecnologia per il chip A17 Bionic

Questo autunno, Apple toglierà i veli ad iPhone 15 e il chip A17 Bionic che verrà usato sui modelli della nuova gamma sarà differente rispetto alla medesima versione che verrà sfruttata nel 2024 per la versione base di iPhone 16.

Apple: chip A17 Bionic diverso per iPhone 15 e 16

L’A17 Bionic sarà il primo chip del colosso di Cupertino a venire realizzato sfruttato un processo a 3 nm, il che consentirà di ottenere non pochi miglioramenti in fatto di prestazioni ed efficienza energetica in confronto al processo a 5 nm adottato per gli attuali processori.

A quanto pare, però, mentre la prima versione dell’A17 Bionic sarà prodotta con il processo N3B di TSMC, per il 2024 è previsto il passaggio al processo N3E, più semplice ed economico, ma che potrebbe comportare una minore efficienza.

Il nodo N3E, infatti, dispone di meno strati EUV e di una densità di transistor inferiore rispetto a N3B, per cui l’efficienza risulta essere minore, ma ciò non implica che non sia in grado di offrire prestazioni superiori.

Il nodo N3B, sarebbe già pronto per la produzione di massa da più tempo rispetto a N3E. Inoltre questo processo, progettato come “prova”, non sarebbe compatibile con quelli successivi di TSMC, inclusi N3P, N3X e N3S.

Alla luce di tutto ciò, l’azienda della “mela morsicata” si vedrà costretta a riprogettare i suoi futuri chip per sfruttare in tutto e per tutto i successivi progressi produttivi di TSMC.

Da tenere presente che negli anni addietro sono circolate indiscrezioni riguardo un possibile impiego del nodo N3B già con il chip A16 Bionic.